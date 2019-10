Stéphane Python (51 ans) est un ancien joueur. Coach depuis 1989, il a occupé des postes d’entraîneur assistant en LNB et en LNA. Il a été entraîneur en chef en première division italienne et 1re ligue suisse. Installé au Québec depuis 2014, il a été entraîneur et manager général d’équipes juniors au Canada.

David Aebischer

19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur

Premier match de la saison pour David Aebischer cet après-midi à Blainville! — Max Jolicoeur (@jolmax18) October 20, 2019

Après plus de deux semaines de traitement pour soigner une blessure dans le bas du corps, le Fribourgeois a réintégré l’effectif des Gatinois. Malgré son manque de compétition, il a démontré son savoir faire à Blainville-Boisbriand où il a été crédité d’une mention d’aide dans la défaite (4-2). Son entraîneur Eric Landry lui a donné du temps de jeu dans toutes les situations spéciales. Par sa présence et ses transitions rapides, l’ex-junior de FR Gottéron a amené de la rapidité dans les sorties de zone et a dynamisé l’attaque de son équipe.

Noah Delémont

17 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur

Three Stars | Trois étoiles



?? Cole Huckins

???? Shawn Element

?????? Noah Delemont — Acadie-Bathurst Titan (@ABTitan) October 19, 2019

Lors d’une semaine placée sous l’égide de la lutte du cancer du sein, l’ex-défenseur du HC Bienne a décroché sa première étoile. Auteur d’un but dans la défaite contre Moncton (6-5), il a été désigné troisième meilleur joueur de la rencontre. La mention méritée car le Suisse devient un joueur dominant dans son équipe, qui a besoin de son apport pour acquérir une constance qui lui fait encore défaut.

Gaëtan Jobin

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier

Le Fribourgeois connaît sa première baisse de régime, ce qui est un phénomène tout à fait normal pour une recrue dans un championnat aussi relevé que la LHJMQ. Les équipes adverses ont appris à le découvrir, ont analysé son jeu et ont ajusté leur système aux caractéristiques de l’ex-junior de Gottéron. A lui maintenant d'élever son jeu d'un cran et de dépasser ses limites pour reprendre la main. Comme il a du caractère et du talent, je n’ai aucun soucis pour lui.

TOP CHEESE THOMAS CASEY!



Casey receives the pass from Gaetan Jobin right in the wheelhouse and he makes no mistake. It's 4-0 now! #ProtectTheBridge pic.twitter.com/Kh2rmB6jqN — Charlottetown Islanders (@IslandersHKY) October 19, 2019

Valentin Nussbaumer

19 ans, Cataractes de Shawinigan, ailier

La dernière fin de semaine a laissé un goût amer à l’équipe de l’ex-Biennois, qui a subi deux défaites contre l'une des équipes aspirantes aux grands honneurs, le Phoenix de Sherbrooke du coach Stéphane Julien (ex-défenseur de Sierre et Bâle). Les lignes offensives des deux équipes ont cartonné puisqu’elles ont signé 19 buts sur l’ensemble des deux rencontres. Dans le premier match, le Suisse n'a pas inscrit son nom sur la fiche de pointage et rendu une carte de -2. Lors du match retour, il a démontré son leadership en inscrivant un but et en finissant avec un différentiel de -1.

Noah Patenaude

16 ans, Sea Dogs de Saint John, gardien

Le Neuchâtelois tient sa première victoire. Dans la victoire contre Moncton (7-6), il a fait face à 32 lancers. Ce succès a permis à son équipe de quitter la dernière place du championnat. Le Romand a lancé à son entraîneur: il a l’étoffe d’un numéro 1. Lors du match retour, perdu 4-2, il a été remplaçant. La question est désormais de savoir si le coach Dixon fera jouer l’alternance entre les portiers.

Just about game time! A couple of young whippersnappers in goal tonight - your State of Mind Goaltending Guardians of the Crease are rookies Jacob Goobie and Noah Patenaude!



Want in on the fun? Tune in to Fair Isle Ford Isles Radio!



LISTEN: https://t.co/3J59XtTdL7 pic.twitter.com/P75VI8P0Vz — Charlottetown Islanders (@IslandersHKY) October 18, 2019

Théo Rochette

17 ans, Saguenéens de Chicoutimi, centre

L’ex-junior du Lausanne HC est toujours convalescent (mononucléose) et assiste aux excellents résultats de son équipe depuis les estrades. Les Sags ont remporté facilement leurs deux duels de fin de semaine contre le Drakkar de Baie Comeau (4-2 et 3-1).