1 Évacué sur une civière

A Dallas, une scène de partie d’ouverture contre les Bruins de Boston (1-2) a semé l’effroi dans la patinoire. Roman Polak a en effet violemment percuté la balustrade alors qu’il tentait d’effectuer une charge contre Chris Wagner.

Roman Polak being stretchered off after going hard into the corner boards pic.twitter.com/9olNQRUxER — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) October 4, 2019

Le défenseur vétéran des Stars a été évacué sur une civière après être resté étendu sur la glace pendant de longues minutes.

Good news for @DallasStars defenceman Roman Polak after a scary fall into the boards.https://t.co/56zLPmgGAg — Sportsnet (@Sportsnet) October 4, 2019

Quelques heures plus tard, l’entraîneur montréalais Jim Montgomery a livré des nouvelles rassurantes, assurant que Polak avait pu bouger ses jambes.

2 Ralph is Ralph

Les quinquas - et peut-être quelques quadras - de chez nous ont probablement esquissé un sourire en découvrant le score du premier match de Ralph Krueger à la tête des Sabres de Buffalo (victoire 3-1 à Pittsburgh). 3-1 était la marque la plus répandue des douze années du Général Ralph à la tête de l’équipe de Suisse.

Not a bad way to start the new season for Ralph Krueger's team.



"We still have a lot to learn and a lot of growing to do."#Sabres @WGRZ pic.twitter.com/bXlsryEuDX — J.T. Messinger (@JTMessinger) October 4, 2019

Les mêmes quinquas - et peut-être les mêmes quadras - ont également dû se bidonner en écoutant les propos du coach titulaire d’un passeport à croix blanche au terme de la rencontre. «Nous avons encore beaucoup à apprendre...» L’homme a vieilli, mais ses mots n’ont pas pris une ride.

3 Le premier point suisse pour Josi

Puisqu’on parle des Suisses... Sur la glace, cinq étaient en uniforme. Trois ont souri, deux ont grimacé.

L’ailier grison Nino Niederreiter, qui n’a pas débloqué son compteur, a goûté à la victoire avec les Hurricanes de la Caroline contre le Canadien de Montréal (4-3 tab) au terme d’un duel de qualité et d’une folle intensité.

Les défenseurs bernois Yannick Weber et Roman Josi, qui a été crédité d’un assist, ont aisément croqué le Wild du Minnesota (5-2).

CORRECTION: Granlund gets the goal. pic.twitter.com/MfOr53s7j7 — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) October 4, 2019

L’ailier saint-gallois Kevin Fiala a patiné durant 16’18 avec l’équipe venue de Saint-Paul sans réaliser de flammèches.

Quant au Soleurois Denis Malgin, aligné au centre du quatrième trio par Joel Quenneville, il n’a pas pu influencer le destin des Panthers de la Floride à Tampa Bay (5-2 pour le Lightning).

4 Les arrêts de la nuit

Les vieux se portent bien. N’est-ce pas Devan Dubnyk, du Wild du Minnesota?

Suspect recherché : Devan Dubnyk

Taille : 6 pieds 6 pouces

Poids : 244 livres

Crime : Vol

Dernier endroit où il a été aperçu : Bridgestone Arena



????????????@mnwild pic.twitter.com/AwPRYqK90x — LNH (@LNH_FR) October 4, 2019

Et Carey Price, du Canadien de Montréal?

.@CanadiensMTL Carey Price with an early save of the year candidate? ???? pic.twitter.com/ot9z0lb0Fb — Sportsnet (@Sportsnet) October 4, 2019

5 Le «oups» de la nuit

Au Madison Square Garden, la présentation des Rangers de New York a tourné à la catastrophe pour Lias Andersson.

Nothing to see here Lias totally didn’t just wipe out during player intros...Carry on. #NYR pic.twitter.com/hZ5o1msBlu — Glenny Balls (@Glenny_balls) October 3, 2019

Si l’attaquant suédoise de 21 ans a complètement manqué son entrée, il se consolera avec la première réussie de son équipe, qui a battu les Jets de Winnipeg (6-4).