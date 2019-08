L’attaquant Mitch Marner (22 ans) s’entraînera-t-il prochainement avec les ZSC Lions? Et commencera-t-il la saison 2019-2020 avec la formation dirigée par le Suédois Rikard Grönborg? Selon le réseau nord-américain «Sportsnet», les agents du joueur étoile des Toronto Maple Leafs (NHL) ont contacté l’équipe alémanique de National League afin de discuter de cette possibilité. «Nous n’avons pas encore décidé si ce joueur pourra s’entraîner avec nous et, si oui, à partir de quand», a déclaré un représentant des ZSC Lions au site officiel de la NHL.

Lors de la campagne régulière 2018-2019, le choix de première ronde de la draft 2015 (quatrième overall) a obtenu 94 points, dont 26 buts, en 82 matches. Il a ajouté deux goals et deux mentions d’aide en sept parties de play-off contre les Boston Bruins. Devenu agent libre avec compensation au terme de la dernière saison, alors que son contrat d’entrée de trois ans dans la plus prestigieuse ligue du monde était arrivé à échéance, l’ailier droit ontarien est actuellement en conflit avec les Leafs.

D’après les chiffres avancés par le site «The Athletic», ses représentants souhaitent conclure une entente de courte durée (trois ans) pour un montant de dix millions de dollars américains par saison alors que les Leafs lui proposent 80 millions pour un pacte de huit ans.

Un des plus doués de sa génération

Récemment, Mitch Marner a indiqué qu’il ne se présenterait pas au camp d’entraînement du club entraîné par Mike Babcock s’il n’était pas au bénéfice d’un contrat satisfaisant. «Il y a tellement de dangers reliés à ça, et ce n’est pas quelque chose que je veux risquer.» La première pratique aura lieu le 13 septembre à Terre-Neuve. Joueur moderne et rapide (1,81 m pour 77 kg), Marner est considéré comme l’un des joueurs les plus doués de la nouvelle génération. Son habileté, son intelligence de jeu et ses mains ont contribué à la renaissance des Leafs, devenus des aspirants à la Coupe Stanley.

Pour l’anecdote, le 14 février dernier, il avait franchi un palier supplémentaire dans l’échelle de popularité de la Ligue. Le jour de la Saint-Valentin, lors d’une partie disputée à la T-Mobile Arena de Las Vegas, il avait fait le bonheur d’une jeune supportrice lors de l’échauffement.

Captée par les caméras, abondamment diffusée sur les chaînes de télévision et relayée sur les réseaux sociaux, la scène avait démontré sa générosité. Il avait offert un puck et pris le temps de réaliser un selfie avec sa jeune admiratrice.

En 2015-2016, l’Américain Auston Matthews, l’un de ses coéquipiers chez les Maple Leafs, avait effectué ses débuts dans les rangs professionnels avec les ZSC Lions avant d’être sélectionné au premier rang au repêchage de 2016 par le club de la Scotiabank Arena.