FR Gottéron a profité des approximations du Lausanne HC en début de partie pour ouvrir la marque. Une perte de puck du capitaine Etienne Froidevaux a ainsi permis à Sandro Schmid d’inscrire le 0-1 après huit minutes et 54 secondes de jeu. Les Dragons ont doublé la mise en supériorité numérique lorsque Daniel Brodin s’est retrouvé à la conclusion d’une triangulation amorcée par Zach Boychuk et Viktor Stalberg (15e, 0-2).

Les Lions ont balbutié leur hockey dans les dix premières minutes de la deuxième période. Le Suédois Daniel Brodin a ajouté deux nouveaux buts à son compteur, à chaque fois en power-play (25e, 0-3 et 27e, 0-4). La quatrième réussite fribourgeoise a aussi été synonyme de fin de soirée pour Tobias Stephan, remplacé par Luca Boltshauser (27e).

Le quadruplé de Brodin

Les hommes de Ville Peltonen ont finalement trouvé le chemin des filets en supériorité numérique: pour son premier match sous le maillot du LHC, le Québécois Alexandre Grenier n’a laissé aucune chance au gardien Reto Berra d’un tir direct depuis le haut du cercle d’engagement (29e, 1-4). Trente-deux secondes plus tard, Justin Jeffrey inscrivait le numéro deux, également en power-play, sur un service parfait de Josh Jooris (29e, 2-4). Le troisième but n’a pas tardé: cette fois-ci, c’est Christoph Bertschy qui a dévié un tir de Grenier au fond des filets (32e, 3-4), mettant en marche la remontée du LHC.

Mais 54 secondes plus tard, l’inévitable Brodin inscrivait son quatrième but de la soirée, encore en power-play (33e, 3-5). En raison d’une éventuelle obstruction sur le gardien, les arbitres ont longuement visionné la scène, avant de valider la réussite du Suédois. A cet instant du match, Lausannois (3) et Fribourgeois (4) venaient de convertir sept des dix séquences au total en supériorité numérique!

En troisième période, Grenier, servi par Petteri Lindbohm, a relancé le LHC en marquant son deuxième but de la soirée (49e, 4-5). Les Lausannois ont mis la pression dans les dix dernières minutes. Joël Vermin aurait pu égaliser, mais l’international a manqué un filet désert (56e). Julien Sprunger a inscrit le but de la sécurité dans la cage vide à 99 secondes de la fin du match (59e, 4-6). Grâce à cette victoire, FR Gottéron se hisse au 9e rang du classement, à un point d’une place en play-off.

Cyrill Pasche, Lausanne

Lausanne – FR Gottéron 4-6 (0-2 3-3 1-1)

Vaudoise aréna. 9600 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Hebeisen, Urban, Progin et Gnemmi.

Buts: 9e Schmid 0-1, 15e Brodin (Stalberg, Boychuk/ 5 c 4) 0-2, 25e Brodin (5 c 4) 0-3, 27e Brodin (Boychuk, Sprunger/ 5 c 4) 0-4, 29e Grenier (Jeffrey/ 5 c 4) 1-4, 29e Jeffrey (Jooris, Grenier/ 5 c 4) 2-4, 32e Bertschy (Grenier, Jooris/ 5 c 4) 3-4, 33e Brodin (5 c 4) 3-5, 49e Grenier (Lindbohm) 4-5, 59e Sprunger (Stalberg, Schmutz/ 5 c 6, cage vide) 4-6.

Lausanne: Stephan (27e Boltshauser); Grossmann, Genazzi; Lindbohm, Frick; Heldner, Holm; Nodari; Bertschy, Jooris, Leone; Grenier, Jeffrey, Vermin; Moy, Almond, Herren; Traber, Froidevaux, Antonietti. Entraîneur: Peltonen.

FR Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Marti; Forrer; Sprunger, Schmutz, Stalberg; Brodin, Boychuk, Mottet; Rossi, Walser, Marchon; Lauper, Schmid, Vauclair. Entraîneur: Dubé.

Notes: Lausanne sans Emmerton, Kenins (blessés) ni Oejdemark (malade). FR Gottéron sans Bykov, Chavaillaz, Desharnais (blessés) ni Gähler (surnuméraire). Tir sur le poteau: Boychuk (33e). Lausanne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’15 à 58’21 ; puis de 58’42 à la fin du match).

Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne, 7 x 2’ + 1 x 10’ (Marti) contre Fribourg-Gottéron.