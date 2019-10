Stéphane Python (51 ans) est un ancien joueur. Coach depuis 1989, il a occupé des postes d’entraîneur assistant en LNB et en LNA. Il a été entraîneur en chef en première division italienne et 1re ligue suisse. Installé au Québec depuis 2014, il a été entraîneur et manager général d’équipes juniors au Canada.

David Aebischer

19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur

Le Fribourgeois, qui dispute sa deuxième saison avec le club entraîné par Éric Landry, est l’un des deux poissards suisses du début de campagne. Alors qu’il avait livré un tout bon camp d’entraînement et avait gagné sa place sur la première paire défensive, il a subi une blessure dans le bas du corps. Son retour au jeu ne semble pas imminent et devra faire preuve de patience.

Le défenseur David Aebischer sera tenu à l'écart du jeu pour une période de 4 à 6 semaines en raison d'une blessure au bas du corps. pic.twitter.com/5XTpWEyTFr — Olympiques Gatineau (@LesOlympiques) September 19, 2019

Noah Delémont

17 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur

Quand j’ai parlé à l’ancien junior du HC Bienne, j’ai été conquis par son enthousiasme. Pour résumer ses mots, disons qu’il adore chaque minute de sa nouvelle aventure. Il ressent de la pression liée à son statut de joueur étranger, mais semble la gérer parfaitement. Sur la glace, alors que son équipe n’a pas encore goûté à la victoire après quatre matches, il s’adapte à un tempo nettement plus élevé que celui qu’il avait connu dans les rangs juniors en Suisse. Mario Durocher, son entraîneur, lui confie beaucoup de responsabilités, notamment sur les phases de supériorité numérique.

Noah Delemont uses his edges very well. It helps him accelerate up the ice with the puck. He weaves around traffic too. Great puck mover. #2020NHLDraft pic.twitter.com/sYglO7ZnKb — Josh Tessler (@JoshTessler_) September 28, 2019

Gaëtan Jobin

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier

La faculté d’adaptation du Fribourgeois est impressionnante. Au sein de la formation de la capitale de l’Ile du Prince-Edouard, il a connu des débuts fracassants. Après quatre matches, il compte déjà quatre points personnels, dont deux buts, et figure au troisième rang des compteurs de son équipe. Jim Hulton, son entraîneur, réclame cependant un peu de patience en insistant sur le fait que l’acclimatation à un nouvel environnement et à une nouvelle culture nécessite du temps. Mais il a ajouté qu’à la fin de chaque journée il était meilleur qu’au matin.

Valentin Nussbaumer

19 ans, Cataractes de Shawinigan, ailier

Le Jurassien constitue la belle histoire suisse de ces dernières semaines. Sa participation au camp d’entraînement des Coyotes de l’Arizona (NHL) lui a donné des ailes et il revenu dans son club junior par la grande porte. Il me l’a dit à plusieurs reprises: il a adoré son expérience et a hâte de progresser à Shawinigan. Cette volonté se traduit sur la glace où il est indiscutablement le leader de son équipe. Pas seulement parce qu’il compte trois points en quatre matches. Mais surtout pas son attitude et son influence sur le jeu.

Mikael Robidoux coupe au filet et Valentin Nussbaumer pousse le retour. Shawinigan ouvre la marque 1-0. #Foreurs #Cataractes #LHJMQ — Pierre-Olivier Poulin (@P_OPoulin) September 28, 2019

Noah Patenaude

16 ans, Sea Dogs de Saint John, gardien

Le Neuchâtelois a été titularisé à une reprise lors d’une quatre premiers matches de la saison. Et son baptême du feu a été synonyme d’un bombardement en règle: il a fait face à 45 tirs (!) et a accordé huit buts. Maintenant que cette étape est franchie, qu’il a mesuré que le jeu sur les petites surfaces nord-américaines était différent, il saura se servir de ce match pour franchir un palier dans sa progression.

Not the start to his QMJHL career Noah Patenaude wanted. He's allowed three goals on 12 shots. #qmjhl #lhjmq — Jeremy Fraser (@CBPost_Jeremy) September 29, 2019

Théo Rochette

17 ans, Saguenéens de Chicoutimi, centre

Les médecins lui ont malheureusement diagnostiqué une mononucléose après son troisième match saisonnier dans l’uniforme des Saguenéens. C’est rageant pour le deuxième poissard suisse car il avait connu une excellente entrée en scène. Que dire, à part «courage et prompt rétablissement»?