C'est le «Grand Soir» comme dirait le communication du Lausanne Hockey Club. Mardi, le LHC accueille Genève-Servette dans sa nouvelle patinoire pour un derby lémanique à guichets fermés. Sur les 9600 places que contient ce chaudron flambant neuf, quelques 380 sont promises aux supporters visiteurs. Et c'est là où le bât blesse...

C’est la honte. Je me réjouissais infiniment de cette patinoire pour retrouver enfin un semblant d’ambiance et de l’âme de Malley mais bon, malheureusement on a des petits messieurs à la tête de ce club. #VaudoiseArena — Yacine Nemra (@YacNem) September 23, 2019

Invitée lundi à découvrir l'enceinte, la presse a publié les premiers clichés et vidéos du fameux parcage. Et si un grand nombre d'observateurs s'accordent à dire que l'oeuvre dans son ensemble est une réussite, la taille du secteur est décriée sur les réseaux sociaux. Avec 200 places debout, et 180 de plus en comptant les zones 114 et 116, ça fait peu pour les supporters adverses.

Ce sont les zones 114 et les 116 d'après ce qui est indiqué ici https://t.co/bxyBy5BX83 : "Pour les visiteurs debout (secteur 115), l’entrée se fait au Sud-Ouest de la patinoire, par la porte T. Pour les visiteurs assis (secteurs 114 ou 116), l’entrée se fait par la porte A." pic.twitter.com/waYwOAy1Kr — Bryan (@Tiicou) September 23, 2019

Alors, trop petit ce secteur visiteur? Le match de mardi soir devrait nous donner une première indication. Mais à l'heure ou certains clubs possèdent parfois le double de places pour les fans du camp opposé, l'accueil du LHC - on n'oublie pas le «Scan ID» - fait jaser. Une pétition a même été crée dans ce sens sur la Toile.