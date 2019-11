Les Washington Capitals ont réussi un match plein, lundi soir à domicile face aux Anaheim Ducks. L’équipe emmenée par Alexander Ovechkin s’est imposée 5-2. La superstar russe a inscrit son 15e but de la saison, le 673e de sa carrière, depuis son «bureau» dans le cercle d’engagement gauche, sur power-play.

A noter que son coéquipier défenseur John Carlson, avec deux assists, a étendu à 7 matches consécutifs sa série de points marqués. L’Américain en est à 11 points (un but, 10 assists) sur cette période. En 23 matches cette saison, l’assistant au capitaine a collectionné la bagatelle de 34 points, dont 8 buts. Le bilan est bien plus modeste pour le jeune défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (3 points, un but). Face aux Ducks, l’ancien junior des ZSC Lions a patiné pendant 18’09’’ pour un bilan neutre et deux tirs au but.

Dans l’autre match de la soirée, le gardien Antti Raanta a effectué 31 arrêts pour permettre aux Arizona Coyotes de s’imposer 3-0 à domicile face aux Los Angeles Kings. Ces derniers restaient sur une série de trois victoires.