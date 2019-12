«Je garde de super souvenirs de mon passage à Viège», se souvient Sven Andrighetto, retenu par le sélectionneur Patrick Fischer pour disputer le Natur Energie Challenge face à la Norvège jeudi soir puis la Russie ou la Slovaquie le lendemain.

«Nous avions remporté le titre de champion de Suisse de LNB en 2011 et pour moi il s’agissait-là du début de mon aventure en hockey. C’était la première fois que je quittais la maison, à 17 ans. Le HC Viège a aussi été mon dernier club en Suisse. Je suis ensuite parti en Amérique du Nord (ndlr : à Rouyn-Noranda dans la ligue junior du Québec, puis plus tard en NHL) et je ne suis toujours pas rentré au pays depuis!»

Pas mal de choses ont changé depuis le passage d’Andrighetto dans le club haut-valaisan en 2011 en provenance des GCK Lions (19 matches, dont 17 en playoff sur la route du titre 2011). A commencer par une nouvelle patinoire. «Je suis passé devant l’ancienne patinoire, la Litternahalle, et tant de souvenirs ont resurgi. Le nouveau stade est vraiment magnifique. Quel petit bijou!»

Troisième Suisse en KHL

Après Goran Bezina (Medvescak Zagreb en 2016-2017) et le gardien Martin Gerber (Atlant Mytischtschi, 2009-2010), Sven Andrighetto n’est que le troisième Suisse à avoir posé les patins en KHL (le sélectionneur national Patrick Fischer avait joué cinq matches au SKA St.Petersbourg en 2007-2008 avant la création de la KHL).

«Cela se passe plutôt bien pour moi, se réjouit Andrighetto, même s’il y a encore un peu de place pour de l’amélioration.» Seule difficulté: la barrière de la langue. «Je m’imaginais qu’il serait plus facile de s’intégrer. Peu de gens parlent l’anglais, donc cela complique les choses. Mais heureusement nous sommes cinq joueurs étrangers dans l’équipe et nous pouvons facilement communiquer entre nous.»

L’attaquant de l’Avangard Omsk dispute ainsi sa première campagne dans la Ligue Continentale (KHL) après avoir passé huit années en Amérique du Nord, une en AHL avec les Hamilton Bulldogs, trois saisons en NHL avec les Canadiens de Montréal et deux autres chez les Colorado Avalanche. «J’ai beaucoup de responsabilités à l’Avangard, je passe énormément de temps sur la glace», se réjouit l’actuel quatrième meilleur compteur de l’équipe russe, délocalisée aux portes de Moscou en attendant la rénovation de la patinoire à Omsk.

«Je joue en moyenne 18 minutes par match en KHL (ndlr : soit plus du double de son emploi passé en NHL) et il m’est même arrivé de passer jusqu’à 25 minutes sur la glace. Pour un attaquant, c’est énorme. C’est ainsi que l’on progresse et que l’on se développe.»

La confiance de Bob Hartley

Le Zurichois de 26 ans est très vite devenu l’un des hommes sur qui compte le coach Bob Hartley. «Il me fait confiance, c’est certain. Lorsque l’équipe a besoin de marquer un but ou doit défendre une avance, on compte sur moi», confirme Andrighetto, au bénéfice d’un contrat portant jusqu’en 2021 avec l’Avangard.

C’est avant tout pour toutes ces raisons qu’il avait choisi, au printemps dernier, de quitter la NHL pour relancer sa carrière en Russie. Une bonne chose également pour l’équipe nationale, qui aura grandement besoin de son talent lors des Championnats du monde en Suisse, à Zurich et Lausanne, au mois de mai 2020.

Cyrill Pasche, Viège