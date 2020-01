«FAN!» Pas besoin d’avoir fait un séjour linguistique à Örebro pour comprendre ce qu’a hurlé Viktor Stalberg au moment de rejoindre le banc à la 58e minute (On le traduira par… «diantre»). Toute la frustration a passé dans un cri de colère que le Suédois n’a pas pu refréner. Après avoir manqué une nouvelle grosse occasion, le No 25 des Dragons s’est dit que ce n’était décidément pas sa soirée.

Orphelins de David Desharnais pour près de deux mois, les Fribourgeois auront besoin d’autres leaders (dont Stalberg) s’ils veulent passer du bon côté de la barre. Hier, face à Zoug, le dernier venu Zach Boychuk a fait une bonne impression pour sa première sortie avec les Dragons. Mais c’est le colosse suédois qui est attendu pour prendre la relève du petit joueur de centre québécois. Le grand ailier a débarqué à la BCF Arena avec une réputation de buteur patenté. Son tir dévastateur avait d’ailleurs déjà fait des merveilles à Zoug.

Défaite interdite

Mais depuis le début de saison, le No 25 de FR Gottéron ne justifie pas son statut de renfort. Plus souvent buteur dans la cage vide qu’à son tour, le Nordique a une nouvelle fois livré une prestation très frustrante face à son ancienne équipe. Comme souvent, il s’est créé des occasions. Mais il a une nouvelle fois pêché au moment de la concrétisation. Sa montagne ratée à la 19e en atteste. Seul face à la cage quasi déserte, il a trop patienté et a donné une chance à Leonardo Genoni de revenir. Rageant ce d’autant plus que les hommes de Christian Dubé auraient dû mener de deux longueurs à la pause.

Pire, c’est Viktor Stalberg qui a concédé la pénalité qui a causé la perte des Fribourgeois. Certes, il a été bien «aidé» par Jorden Gähler. Mais au final, c’est cette sanction mineure qui a eu des conséquences majeures. Un power-play court (8 secondes) et un 2-3 qui a laissé les Dragons sans voix. Hormis pour crier leur colère (en suédois). Voilà Fribourg à quatre points de la barre au moment de se déplacer à Lugano. Défaite interdite. Ou «förbjudet nederlag» (merci Google Translate) pour Viktor Stalberg.

Grégory Beaud, Fribourg

Fribourg Gottéron - Zoug 2-3 (1-0 1-2 0-1)

BCF Arena, 6500 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Dipietro, Salonen; Kovacs et Wolf.

Buts: 11e Brodin (Gunderson) 1-0. 23e Klingberg (Schlumpf) 1-1. 33e Sprunger (Stalberg, Boychuk/5 c 4) 2-1. 35e Kovar (Genoni) 2-2. 42e Thorell (Klingberg/5 c 4) 2-3.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Marti; Gähler; Sprunger, Bykov, Stalberg; Brodin, Boychuk, Mottet; Vauclair, Wlaser, Marchon; Lhotak, Mojonnier, Lauper. Entraîneur: Dubé.

Zoug: Genoni; Schlumpf, Geisser; Diaz, Morant; Thiry, Alatalo; Zryd; Martschini, Lidberg, Thorell; Klingberg, Kovar, Hofmann; Simion, Senteler, Zehnder; Leuenberger, Albrecht, Volejnicek. Entraîneur: Tangnes.

Notes: Fribourg Gottéron sans Desharnais, Rossi, Schmutz, Forrer (blessés), Chavaillaz (malade) ainsi que Schmid (mondial M20). Zoug sans Bachofner, Stalder, Schnyder, Zgraggen, Langenegge, Bougro (blessés) ni Hollenstein (mondial M20). Tir sur les montants: Boychuk (33e) et Hofmann (38e). Fribourg Gottéron sans gardien de 58’26’’ à la fin du match.

Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.