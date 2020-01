Le tournoi de hockey sur glace sera l’un des points forts des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui débutent jeudi à Lausanne. Un tournoi masculin et féminin, mais aussi un format surprenant, tant chez les garçons que chez les filles, à 3 contre 3 avec des équipes mixtes composées de joueurs de nationalités différentes.

Dans le tournoi traditionnel masculin, la Suisse sera représentée par ses meilleurs joueurs de moins de 16 ans nés en 2004. «Il s’agit pour eux de leur première étape au sein des équipes nationales juniors, la catégorie M16 étant la première réunissant les meilleurs joueurs nationaux», explique François Bernheim, coach assistant de l’équipe de Suisse aux côtés de Thomi Derungs et entraîneur principal des M17 à Genève. Avec trois éléments en provenance du HC Bienne et un débarqué de Genève-Servette, les clubs romands ne seront toutefois pas surreprésentés aux JOJ.

François Bernheim représentera Genève-Servette aux JOJ en tant que coach assistant de la Suisse.

Un format particulier

«Nous avons commencé le processus de sélection au mois de juillet avec une quarantaine de joueurs. Les 17 meilleurs à l’heure actuelle, ceux que nous considérons comme les plus performants à cet âge, ont été retenus», poursuit l’entraîneur adjoint de la Suisse. En raison du format de compétition (trois périodes de 15’ au lieu de 20’ et un alignement composé de 15 joueurs et de deux gardiens), les six équipes en lice se présenteront avec trois blocs au lieu de quatre traditionnellement. «Notre objectif sera de remporter la médaille d’or. C’est en tout cas avec cet état d’esprit que nous allons aborder cette compétition», souligne Bernheim.

Dans un groupe qui comprend les Etats-Unis et la Finlande, la tâche s’annonce toutefois compliquée, mais pas insurmontable, pour les jeunes Suisses. Chez les garçons, le tournoi commencera le 19 janvier à 20h contre les Etats-Unis. Les filles débuteront le 17 face à la République tchèque (20h). La première semaine des JOJ sera quant à elle consacrée aux matches mixtes à 3 contre 3.