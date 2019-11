Yannick Herren est le joueur suisse en fin de contrat ayant inscrit le plus de points depuis le début de la présente saison (12). Cela fait du Haut-Valaisan un des hommes les plus dragués de la ligue au même titre que Calle Andersson (Berne) ou Damien Riat (Bienne). Historiquement, les individualités de cette importance signent leur contrat au plus tard durant la trêve de l'équipe nationale en novembre. Ou peu après. Ce fut le cas de Grégory Hofmann la saison dernière, par exemple. Le nom de Yannick Herren n'a toujours été lié officiellement à aucune équipe. Et officieusement? Selon toute vraisemblance, aucune décision n'a été prise. «Il faut demander à Yannick», rigole Jan Alston, directeur sportif du Lausanne HC, lui aussi dans l'attente.

«Prouver sa valeur»

Aussitôt dit... Questionné au sortir de l'entraînement de jeudi matin, le principal intéressé révèle n'avoir pas tranché. «Mais c'est vrai que si l'on schématise un peu, j'ai toutes les offres des équipes intéressées et je dois faire mon choix.» Le changement de paradigme pour le No 11 du Lausanne HC est particulièrement saisissant. Et dire qu'il était en instance de divorce avec les Lions. «Le club n'a jamais voulu se séparer de Yannick, précise Sven Helfenstein, son agent. Nous avons provoqué la discussion car nous trouvions dommage qu'un joueur comme lui n'ait pas de chance de prouver sa valeur. C'est pourquoi nous avons eu besoin de clarifier la situation. Mais Jan Alston n'a jamais douté de son potentiel.»

En août, au sortir d'une saison compliquée (blessure, maladie, confiance en berne), le sniper se demandait si son futur était toujours sur les bords du Léman. «J'ai essayé de m'entraîner dur tous les jours, poursuit-il. Je suis content de voir que la situation a bien évolué.» Sven Helfenstein en sourit. «En hockey, tout va très vite, il en est la preuve.» Aujourd'hui, la question est finalement la même. Son futur est-il toujours sur les bords du Léman? Seul le ton diffère. «Lorsque mon agent m'a fait part, pour la première fois, de tout l'intérêt me concernant, cela m'a fait un peu bizarre, a-t-il souri. Je ne réalisais pas. Mais c'est bon pour la confiance de voir que tous ces clubs veulent que je joue pour eux.»

«Devenir meilleur»

Et dans quel état d'esprit se trouve-t-il, désormais? «Dans ma tête, il y a des trucs que j'aimerais bien. Plusieurs facteurs vont entrer en ligne de compte au moment de prendre ma décision. Mais j'espère que cela viendra dans les prochaines semaines.» Quels facteurs? «A la fin, je regarderai ce qui est le mieux au niveau du hockey sur glace. Je veux jouer et je regarderai où je peux avoir le plus de succès et où je jouerai le plus. Car je veux également faire progresser le hockeyeur que je suis.»

Pour Sven Helfenstein, la situation est limpide. «Il a le choix et c'est une position idéale. Parfois, en tant que hockeyeur tu vas jouer là où un club veut bien de toi (rires). Ce n'est pas le cas de Yannick et je suis content pour lui car c'est un excellent joueur. Je m'attends à ce que nous en sachions plus d'ici deux à trois semaines.» Aux alentours de la seconde pause de l'équipe nationale. Le prochain moment où les discussions reprendront sérieusement.

Grégory Beaud