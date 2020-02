Il y a pour commencer ce géant de 1m95: Reto Schäppi, 29 ans, 81 sélections en équipe de Suisse au compteur. Marco Pedretti ensuite, attaquant robuste dans la force de l'âge à 28 ans, toujours capable de marquer un but important par-ci, par-là et de muscler son jeu lorsqu’il est question de donner le ton.

Et puis il y a aussi Axel Simic, feu-follet de petit gabarit qui fait bien davantage que son mètre 73 lorsqu’il embarque sur une patinoire et dont on ne peut s’empêcher de se demander pour quelles raisons le LHC ne lui a jamais donné une chance: le Fribourgois de 21 ans, imprévisible, remuant et tenace complète idéalement le quatrième trio offensif des ZSC Lions. Pour le coach suédois Rikard Grönborg, cette ligne articulée autour d’un centre (Schäppi) extrêmement fiable sur le plan défensif et de deux ailiers dotés d’un solide bagage offensif est une aubaine.

Et c’est exactement ce qui semble le plus manquer au HC Bienne cette saison: des «joueurs à rôle» capables de dominer les quatrièmes trios adverses, que ce soit physiquement ou dans le jeu. Pour évoluer dans un tel registre, le capitaine Mathieu Tschantré (35 ans) ou Anton Gustafsson (29 ans) n’en n’ont ni les jambes ni l’énergie tandis que le «rookie» Gilian Kohler et le talentueux Valentin Nussbaumer (tous deux âgés de 19 ans) n’en n’ont pas encore le gabarit et encore moins le profil.

Changement d'orientation

Les récentes campagnes des transferts ont été placées sous le signe de la qualité technique au détriment de la hargne et de la grinta (exit Julian Schmutz, parti à Langnau et Marco Pedretti à Zurich).

Il est certain que le line-up du HCB est aujourd’hui à haut potentiel (lorsque le vestiaire est épargné par les blessures, ce qui a toutefois rarement été le cas), mais force est de constater que la direction sportive s’est petit à petit éloignée de ce genre de profils pourtant indispensables en play-off, lorsque les matches deviennent asphyxiants et que les deux ou trois premiers trios se neutralisent. Le HCB pourrait éventuellement être rattrapé par ce constat durant les séries pour le titre au cours des prochaines semaines.

Cyrill Pasche, Zurich

