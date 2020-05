L’histoire entre le Lausanne Hockey Club et Petteri Lindbohm est terminée. Après deux saisons de bons et loyaux service à Malley, le défenseur n’entre plus dans les plans du club vaudois, qui a pris la décision de ne pas le prolonger.

Champion du monde en 2019, le Finlandais a pris part à 103 parties avec les Lions. Au total, il a inscrit douze buts et délivré 29 assists.