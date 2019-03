Joël Genazzi, malgré la défaite, on a eu la confirmation que votre système pose des problèmes à l'armada zougoise, non?

C'est vrai, on a été plutôt bons défensivement. On aime bien jouer contre cette équipe. Ils attaquent à cinq et essaient de mettre de la vitesse? On défend de manière compacte, à cinq, en les privant d’espaces et en tentant de profiter de nos coups offensivement. Et puis, on a bien su manoeuvrer à la relance face à leur fore-checking. Le problème, c’est qu’on n’a pas assez provoqué de moments forts et que le 3-1 (43e) nous a coupé les jambes. Qu’a-t-il manqué, offensivement?

Des détails. Et malheureusement ça compte beaucoup en play-off... On a fait un bon match à l’extérieur, mais au final ça n’a servi à rien. On a perdu. A quel point l’absence de Dustin Jeffrey a-t-elle pesé?

C’est notre playmaker, notre maître à jouer. Le meilleur de la Ligue peut-être. A nous de produire 2 ou 3% de plus pour compenser son absence. (nxp)