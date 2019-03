Jan Alston, on vous imagine soulagé.

On savait que ce serait une série compliquée. Elle ne pouvait du reste pas être plus longue. Je tiens d'abord à féliciter Langnau pour le très bon quart de finale que cette équipe a disputé. De notre côté, on a su répondre présent dans ce septième match, nos leaders en tête. Ils ont donné le ton en début de rencontre, c'était important. Derrière, tout le monde s'est mis dans le bon wagon.

Vous voilà en demi-finale. Et c'est historique pour le club.

Oui, c'est un moment important pour l'équipe et l'organisation. On apprécie, parce que c'était délicat à négocier et que les gars peuvent être fiers d'avoir montré ce qu'ils avaient dans le ventre. Mais demain on va se remettre au travail pour continuer à avancer.

Quel est le message, désormais?

Le message est clair: on continue à jouer et on fait tout pour être prêt mardi à Zoug.

(nxp)