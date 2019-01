Si la nouvelle venait à être confirmée, elle résonnerait comme un nouveau gros coup réalisé par le LHC sur le marché. Selon nos informations, l'avenir de l'attaquant canado-suisse Josh Jooris (28 ans) devrait en effet s'inscrire au sein du club vaudois à compter de la saison prochaine. Malgré la concurrence avec plusieurs autres organisations de National League.

L'arrivée du fils de Mark Jooris (ex-Sierre et Ge/Servette) dans la Vaudoise aréna apporterait une nouvelle touche sur le papier très séduisante dans le contingent lausannois. Elle offrirait en outre une marge de manoeuvre intéressante à Ville Peltonen et son staff, avec un joueur capable d'évoluer au centre comme à l'aile. Un élément qui comptabilise par ailleurs 222 matches de NHL avec les Calgary Flames, les New York Rangers, les Arizona Coyotes, les Carolina Hurricanes et les Pittsburgh Penguins (55 points au total).

En fin de contrat au terme de la saison en cours, qu'il dispute avec les Toronto Marlies en AHL (6 buts et 3 assists en 35 rencontres), Josh Jooris est avant-tout loué pour ses qualités de travailleur et de gratteur en Amérique du Nord.

Fière allure

La signature de son bail porterait à 12 - dont 11 détenteurs du passeport suisse - le nombre d'attaquants déjà liés au club vaudois en vue de l'exercice prochain, avec une certaine allure (Jeffrey, Jooris, Almond, Bertschy, Vermin, Moy, Kenins, Herren, Froidevaux, Leone, Antonietti, Traber). Elle pourrait pousser le directeur sportif lausannois, Jan Alston, à se «contenter» de deux attaquants étrangers et à repartir avec deux arrières importés. Musique d'avenir.

Toujours est-il qu'après Tyler Moy, Joël Vermin et Christoph Bertschy, l'arrivée de Josh Jooris confirmerait également l'actuel pouvoir du LHC en matière de recrutement de joueurs à licence helvétique en Amérique du Nord. (nxp)