3-0 après 23 minutes et 10 tirs cadrés seulement malgré trois power plays. Difficile de ne pas louer l’efficacité offensive du LHC, mardi soir à Malley 2.0 face à Langnau. Une efficacité qui a porté la patte de Dustin Jeffrey, présent sur ces trois réussites (1 but et 2 assists). Une efficacité qui a également presque eu de quoi faire oublier une première partie de match étonnante, qui a vu les Lions évoluer de manière attentiste en dépit d’une «obligation» de s’imposer dans la lutte pour une place en play-off.

Consigne tactique? Attitude symptomatique d’un groupe pas vraiment dans un bon soir ou simplement nerveux? Toujours est-il que Lausanne a su éclipser la question en faisant la différence en situations spéciales (2 buts à 5 contre 4, 1 à 4 contre 5). Avant de passer en mode gestion, au cours d’une rencontre bercée par les pénalités (120’ distribuées).

Au final, Damiano Ciaccio a cédé sur 21 des 25 tirs cadrés vaudois, pendant que Sandro Zurkirchen, lui, réalisait son premier blanchissage de la saison (26 arrêts). Efficace, encore, grâce à une performance individuelle convaincante mais aussi à une équipe compacte et solidaire devant lui. Plutôt bon signe, au regard des dernières prestations défensives du LHC et en vue d’un match tout autant capital, vendredi dans la glaciale Valascia d’Ambri.

Lausanne n’a pas brillé, mardi soir face à Langnau. Mais il a été efficace. C’est bien l’essentiel en cette période où les points valent de l’or. (nxp)