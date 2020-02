Le LHC a activé le mode «nouveau départ», jeudi dernier, selon les propos du CEO Sacha Weibel face au licenciement de Jan Alston et de Ville Peltonen. Selon nos informations, les changements voulus par le club vaudois (et ses futurs propriétaires) concernent également le mouvement junior. D’après plusieurs sources, les coaches des U20 Elites et des U17 Elites, Yves Sarault et Emmanuel Tacchini, ont en effet été informés que leurs contrats ne seraient pas reconduits au terme de l’exercice.

Si Emmanuel Tacchini (37 ans) avait intégré le L4C (Lausanne 4 Clubs) l’été dernier seulement, pour Yves Sarault, c’est un chapitre de six ans qui s’apprête à se fermer. Le Québécois (47 ans) est à la tête des U20 Elites depuis 2014. Il les avait emmenés en finale du championnat la saison passée. Au sein du club vaudois, il a aussi occupé le poste d’assistant de la première équipe (de 2014 à 2018), effectuant même une pige dans le rôle de head coach après le limogeage de Dan Ratushny en octobre 2017.