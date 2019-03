Lors d’une première période totalement fermée, aucune des deux équipes ne s’est franchement montrée dangereuse. En supériorité numérique, Yannick Herren s’est créé une demie occasion (14e). Ce sont les Zougois qui ont ouvert la marque sur leur premier power-play. Après une grosse domination, Carl Klingberg s’est retrouvé en bonne position pour tromper Sandro Zurkirchen (22e). Peu après ce premier but, Etienne Froidevaux a mis Tobias Stephan à contribution. Mais le capitaine du LHC n’est pas parvenu à tromper le gardien adverse. Après avoir sauvé son équipe à plusieurs reprises, Sandro Zurkirchen a été curieusement battu sur un tir de la ligne bleue de Jesse Zgraggen (32e, 2-0). Les visiteurs sont immédiatement revenus au score par Christoph Bertschy. L’ailier s’est retrouvé seul face au but vide à la suite d’un rebond accordé par le gardien zougois (35e, 2-1). Dès l’entame de la troisième période, Dominc Lammer a vu son envoi être dévié par Joel Vermin dans son propre but (43e, 3-1). Ce coup de malchance a mis un coup au moral des Lausannois qui ne s’en sont pas remis. Jeudi, les Vaudois seront donc sous pression. D’autant plus que les dix jours de pause dont a disposé Zoug après les quarts de finale ne semblent pas leur avoir fait perdre le rythme.

Zoug - Lausanne 3-1 (0-0 2-1 1-0) Bossard Arena, 7148 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Salonen (Fin); Wüst et Progin. Buts: 22e Klingberg (Martschini/5 c 4) 1-0. 32e Zgraggen (Leuenberger) 2-0. 35e Bertschy (Vermin) 2-1. 43e Lammer (Alatalo) 3-1. Zoug: Stephan; Diaz, Morant; Schlumpf, Zgraggen, Thiry, Alatalo; Stalder; Klinberg, Roe, Simion; Martschini, Flynn, Suri; Lammer, McIntyre, Leuenberger; Albrecht, Senteler, Schnyder; Zehnder. Entraîneur: Tangnes. Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Junland, Genazzi; Lindbohm, Frick; Nodari; Moy, Emmerton, Kenins; Bertschy, Vermin, Partanen; Zangger, Froidevaux, Leone; Antonietti, In-Albon, Taber; Herren. Entraîneur: Peltonen. Notes: Zoug sans Everberg (blessé), Oejdemark ni Zryd (surnuméraires); Lausanne sans Mitchell, Jeffrey (blessés) Borlat ni Schelling (surnuméraires). Lausanne sans gardien de 58’04’’ à la fin du match. Pénalités: 1 x 2’ contre Zoug; 2 x 2’ contre Lausanne. (nxp)