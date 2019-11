Le classement, biaisé par des calendriers inégaux, ne le montrait pas forcément. Mais Davos et le LHC, deux des trois formations les plus efficaces de la Ligue, disputaient un choc au sommet, samedi soir. Sur la lignée de leur très solide prestation de la veille, les Lions ont tout d’abord posé bien des problèmes à la deuxième attaque du pays, incapable de trouver la solution dans une zone vaudoise verrouillée. Prudent, intelligent - en témoignent ses shifts particulièrement courts afin de contrer les effets de l’altitude et la fatigue -, Lausanne a semblé attendre son heure en contrôle. Celle-ci est venue en power play de la crosse de Bertschy (25e 0-1).

Le plan était parfait. Jusqu’à ce qu’il vole en éclat en l’espace de 216 secondes. Le temps pour Baumgartner d’ajuster un angle mal bouché par Stephan (27e 1-1), pour Stoop de voir son tir anodin traverser une forêts de joueurs (28e 2-1) et pour Palushaj d’enfoncer le clou en supériorité numérique (30e 3-1). Match tourné, Stephan remplacé. Sans pour autant que le LHC ne soit largué.

Ville Peltonen pourra néanmoins pester contre l’indiscipline de son équipe (9x2’ au total), qui capitulera une nouvelle fois en infériorité numérique dans la foulée (36e Palushaj 4-1). Avant de se compliquer la tâche au troisième tiers (8’ de box play, dont 1’26 à 3c5), alors que Vermin l’avait relancé (37e et 44e 4-3). Dommage, car la prestation d’ensemble du Lausanne Hockey Club méritait mieux.

Jérôme Reynard, Davos

Davos - Lausanne 4-3 (0-0 4-2 0-1)

Eisstadion Davos, 4961 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Dipietro; Kaderli, Kehrli.

Buts: 25e Bertschy (Frick/5c4) 0-1, 27e Baumgartner 1-1, 28e Stoop (Eggenberger) 2-1, 30e Palushaj (Du Bois, Ambühl/5c4) 3-1, 36e Palushaj (Tedenby, Corvi/5c4) 4-1, 37e Vermin (Nodari, Jeffrey) 4-2, 44e Vermin (Junland, Herren/5c4) 4-3.

Davos: Van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Rantakari, Paschoud; Stoop, Guerra; Kienzle; M. Wieser, Lindgren, Palushaj; Hischier, Corvi, Tedenby; Herzog, Baumgartner, Ambühl; Frehner, Aeschlimann, D. Wieser; Eggenberger.

Entraîneur: Wohlwend.

Lausanne: Stephan (30e Boltshauser); Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Emmerton, Jooris; Vermin, Jeffrey, Herren; Moy, Almond, Kenins; Leone, Froidevaux, Antonietti.

Entraîneur: Peltonen.

Pénalités: 2x2’ contre Davos; 9x2’ contre Lausanne. Notes: Davos Nygren (blessé), Barandun ni Bader (surnuméraires). Lausanne sans Grossmann (blessé), Traber (malade) ni Wärn (surnuméraire). Tir sur le poteau: 34e Ambühl. 46’45 Davos demande un temps-mort. 58’27 Lausanne demande un temps-mort et joue sans gardien de 58’58 à la fin.