Ville Peltonen, quelle soirée!

Oui, cela a été une victoire émotionnelle. Maintenant, l'important, c'est de rester calmes. Et de davantage nous focaliser sur la correction des choses que l'on a mal faites plutôt que nous satisfaire de ce qui a fonctionné.

Vos lignes 2, 3 et 4 ont su en faire un peu plus pour compenser l'absence de Dustin Jeffrey.

On gagne et on perd en équipe. Ce qui me comble surtout, c'est que tout le monde était dedans. On a ainsi été capables de jouer notre jeu. Et puis, on a besoin de ces matches, de ce genre d'expériences et de scénarios pour grandir. Je suis du reste persuadé que l'on va apprendre de ce qui s'est produit au troisième tiers (ndlr: de 4-2 à 4-4).

Mais à propos de vos lignes 2 à 4?

Elles ont fait ce dont on avait besoin. C'est très bien de se voir confirmer le fait que l'on peut être productifs avec tous nos blocs.

Dustin Jeffrey sera-t-il de retour samedi pour l'acte III?

On verra. (nxp)