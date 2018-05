Fin du suspense. Deux semaines après avoir subi une relégation en Challenge League, sous la direction de Fabio Celestini puis d'Ilja Borenovic, le Lausanne-Sport a choisi son nouvel entraîneur. Pablo Iglesias et l'équipe dirigeante ont en effet annoncé lundi matin avoir jeté leur dévolu sur Giorgio Contini.

Le technicien de 44 ans avait été licencié par Saint-Gall fin avril, un an après sa prise de fonction. Ancien joueur de première division, notamment sous les couleurs des Brodeurs (champion de Suisse en 2000) et du LS (2002-2003), il est le coach qui avait permis à Vaduz de retrouver la Super League au printemps 2014. Une mission similaire l'attend donc à la tête du LS, désireux de réintégrer l'élite au plus vite.

Giorgio Contini s'est engagé pour deux saisons. (24 heures)