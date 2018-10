Le long déplacement au Tessin, entrepris la veille déjà, n’a pas suffi aux joueurs du Lausanne-Sport pour remettre leurs idées en place. Loin s’en faut même puisque l’ancien leader de Challenge League ne peut pas vraiment se plaindre de n’avoir réussi à ramener qu’un seul point de Chiasso.

Dans la même composition d’équipe que face à Wil huit jours plus tôt, le LS a pourtant eu la chance de prendre les devants peu avant la demi-heure, grâce à Pasche qui concluait parfaitement une jolie action initiée par Schmid et poursuivie par Margiotta. Un avantage que les Lausannois allaient conserver jusqu’à ce que Josipovic puisse égaliser suite à une belle frappe de Malinowski que Castella ne pouvait que repousser devant lui. On se disait alors qu’il restait une bonne demi-heure au LS pour reprendre les devants, mais c’étaient les Tessinois qui passaient tout près de remporter leur premier succès à domicile. Une superbe frappe de Charlier touchait la partie inférieure de la barre (64e) avant que Cabral ne sauve in extremis les siens (72e) puis que Castella n’empêche le même Josipovic de marque une deuxième fois (87e). C’est dire si le LS s’en sort finalement pas si mal.

Chiasso - LS 1-1 (0-1)

Riva IV. 600 spectateurs. Arbitre: M. Horisberger.

Buts: 25e Pasche 0-1, 53e Josipovic 1-1.

Chiasso: Mossi; Gennari (46e Malinowski), Martignoni, Alessandrini, Monighetti; Padula, Charlier, Kabacalman (64e Guidotti), Belometti; Josipovic, Milinceanu (73e Batista).

LS: Castella; Monteiro, Brandao, Flo; Cabral; Asllani, Schmid (58e Kukuruzovic), Pasche (68e Oliveira), Gétaz (86e Sancidino); Margiotta, Zeqiri (73e Rapp).

Avertissement: 90e Brandao. Notes: Chiasso sans Ajeti, Rey ni Musto (blessés). LS sans Manière, Tejeda, Loosli (blessés) ni Dominguez (pas convoqué). (nxp)