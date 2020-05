Les équipes professionnelles ainsi que les clubs de tous niveaux devraient apprendre sous peu qu'ils seront en en mesure de s'entraîner sans restriction et de jouer en compétition, devant un maximum de 1000 personnes, dès le 1er juin. Les disciplines de contact et de proximité comme la danse, le judo ou la boxe devront pour leur part patienter encore un mois supplémentaire, soit jusqu'au début du mois de juillet.

Les clubs de la Swiss Football League, qui voteront vendredi à propos d'un éventuel retour des championnats de Suisse des deux premières divisions le week-end des 20 et 21 juin, seraient ainsi en mesure d'accueillir quelques spectateurs triés sur le volet dans leurs enceintes. Pour autant que les mesures d'hygiène et de distanciation sociale prônées par le Conseil fédéral et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) puissent y être appliquées, bien entendu. Celles-ci seront sans doute développées mercredi, lors d'un point presse très attendu.

Robin Carrel