Parti de la douzième place sur la grille, le pilote bernois est rapidement remonté à la sixième place à la suite d'un excellent départ. Retombé à la dixième position, il a ensuite chuté lors du quatrième des 19 tours.

A disgruntled @ThomasLUTHI slides out of the race! ????



The Swiss rider haemorrhages points because of it! ????#CzechGP ???????? pic.twitter.com/jS1mX7so4F