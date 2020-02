Les essais de Jerez de la Frontera, qui précèdent la «générale» de Losail – trois jours de tests à une semaine du premier GP – donnent chaque année le coup d’envoi de la nouvelle saison. Avec, logiquement, ses questions et ses premières réponses. Voici celles que l’on se pose sur les trois pilotes suisses titulaires en 2020, Jason Dupasquier (Moto3), Thomas Lüthi et Jesko Raffin (Moto2).

TOM EST-IL LE GRAND FAVORI POUR LE TITRE MOTO2?

OUI. Il y a douze mois, Thomas Lüthi revenait dans «sa» catégorie, quelques doutes en tête, après une saison compliquée en MotoGP. Il avait répondu directement – 2e du GP du Qatar -, mais n’avait pas évité une période plus difficile et deux erreurs (Argentine et Brno) qu’il n’a pas pu rattraper malgré une fin de saison tonitruante. Pilote de grande expérience – il entame sa dix-huitième saison complète en GP -, Tom avait dû comprendre une nouvelle équipe, une nouvelle moto, une nouvelle manière de travailler. L’osmose s’était faite rapidement, même si quelques échines étaient encore apparues dans des situations de haute tension. En 2020, avec les mêmes hommes autour de lui, il entame ce qui sera la plus longue saison de l’histoire (20 GP) dans la peau du grand favori. Un statut qu’il a confirmé ces trois derniers jours, non seulement en signant le meilleur temps absolu du circuit andalou en Moto2, mais surtout en jouant les métronomes: «Le but de ces essais, c’était bien sûr de travailler sur la distance. Mais nous avons finalement décidé de faire une simulation de superpole, avec les pneus plus tendres et ça s’est parfaitement passé. Quand j’ai vu mon chrono – 1’40’’326 – j’ai eu un large sourire. Le rythme est là, la vitesse sur un tour est là, tout va bien!» Ce qui frappe, même ceux qui connaissent bien le bonhomme, c’est sa sérénité. Thomas Lüthi a fait tout juste cet hiver et c’est à cette saison que l’on pose les bases de ce qui va se passer, le printemps arrivé. Cela tombe bien, il approche...

JESKO RAFFIN PEUT-IL RÊVER DE PODIUMS?

NON. Sauf à Phillip Island, s’empresse-t-on d’ajouter. C’est en Australie que le Zurichois a réussi ses meilleures performances et cela n’étonne pas les spécialistes, comme l’ancien champion d’Europe 250 et pilote Kawasaki MotoGP, l’Allemand Alexander Hofmann: «A Phillip Island, même l’épingle se passe en enroulant. Le problème des grands gabarits – j’étais dans ce cas -, c’est que sur les circuits dits «stop and go», avec de gros freinages, puis des accélérations en repartant presque de l’arrêt, c’est que nous sommes pénalisés par notre poids, spécialement dans une catégorie comme la Moto2 où tout le monde dispose des mêmes moteurs.» Sous la toise, Jesko Raffin mesure 9 cm de plus que Tom Lüthi; sur la balance, il accuse 9 kilos de plus que son compatriote, quand bien même il est taillé comme l’athlète de pointe qu’il est. «Quand un phénomène comme le «chattering» (vibrations de la roue avant) survient, il prend des proportions plus importantes pour moi, en raison du surplus de poids. Mais je ne peux rien y faire», explique Raffin. Qui sait que, pour lui, le salut passera par la régularité.

JASON DUPASQUIER EST-IL LE NOUVEAU TOM LÜTHI?

NON. Il doit d’abord être Jason Dupasquier. Soit construire sa propre personnalité, en commençant par réussir le sevrage familial auquel il est astreint avec son passage en championnat du monde. Les Dupasquier forment l’une de ces familles de la course comme on en connaît plusieurs. Le papa Philippe a gagné en mondial motocross 125, il a accumulé les titres nationaux en cross, puis en supermotard. Le jeune frère de Jason, Bryan, a lui aussi passé de la terre à l’asphalte et on le retrouvera cette année dans un nouveau championnat, imaginé par KTM pour la relève nord-européenne. Le vainqueur de ce challenge gagnera sa place en Rookies Cup, la catégorie d’où est sorti Jason. Qui arrive donc en GP. Une nouvelle vie, pour lui, dans la mesure où ses parents, qui ont toujours été à ses côtés, vont logiquement devoir prendre du recul. Sa place dans le team allemand «carXpert Redox» a été organisée par Daniel-M. Epp, le mentor de Lüthi; des partenaires de Tom ont joué le jeu, Lüthi aide autant que son emploi du temps le permet le jeune Fribourgeois: «Il a tout à apprendre, la manière de s’entraîner, de vivre entre les courses, les bonnes recettes pour s’alimenter. Mon expérience, j’en suis sûr, peut lui apporter pas mal de choses», explique Lüthi.

Le coach de Tom, l’Espagnol Alvaro Molina, aide également Jason Dupasquier, dans une mission qui est celle de la construction. Les motos de son équipe ayant été terminées sur le tard – le team a été présenté il y a une semaine, à Dresde – les essais privés, d’abord programmés la semaine dernière, ont finalement eu lieu dimanche et lundi. Cette accumulation de travail – cinq jours de piste en six jours – a eu des effets sur le Fribourgeois de 18 ans, qui n’a pas caché sa fatigue. Corollaire: plutôt que d’accumuler les tours, on a préféré travailler sur une certaine qualité. Verdict final: 29e sur 31. C’est bien sûr loin, mais ce n’est pas si mal, si l’on regarde les performances des autres rookies. Pour Jason, ce n’est qu’une première étape. Le plus dur, désormais, commence: bienvenue dans la réalité. Qui n’est pas seulement celle du glamour, des voyages et des tentations, mais bien celle de la course. Loin de papa, loin de maman – enfin, pas tout à fait, les parents de Jason vont continuer d’accompagner au mieux leur fiston. C’est à eux, désormais, de prendre également exemple sur Lüthi: les parents de Tom ont compris dès le début de la carrière de leur fils qu’ils devaient prendre le recul nécessaire pour laisser éclore leur diamant. Ce fut, c’est, une des clefs de la réussite et de la longévité de la carrière du champion du monde 2005.