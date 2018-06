L'envolée de Michele Pirro, à près de 350km/h dans une ligne droite, avait provoqué les plus vives inquiétudes lors de la deuxième séance d'essais libres du GP d'Italie vendredi.

Heureusement, et malgré cette chute impressionnante, l'Italien de 31 ans a pu donner des nouvelles rassurantes depuis l'hôpital où il est actuellement soigné.

«J'ai grillé un joker. Je suis un peu claqué, mais j'ai la peau dure», a-t-il écrit sur son compte Facebook. Pirro souffre tout de même d'une luxation (remise en place à l'hôpital) de l'épaule et d'une commotion cérébrale.

«Il n'y a pas de complication supplémentaire», informe son équipe Ducati sur Twitter.

???????? After first checks at the Medical Center of Mugello, @PirroRider was diagnosed with concussion and dislocated right shoulder, which was put back into place. The Full Body Scan done at Careggi Hospital of Florence was positive and there are no further complications (1) pic.twitter.com/sEiG0yj8em