MARC MARQUEZ: 9,99

La perfection, dit-on, n’existe pas. On va donc jouer avec les chiffres, plutôt qu’avec les mots. Sur un total possible de 475 points, Marc Marquez en a marqués 420. Douze victoires, six places de premier dauphin, un seul zéro, sa chute au Texas. Précision d’importance: sur le circuit où il était invaincu depuis que le tracé d’Austin a rejoint le calendrier mondial, Marquez a été victime d’un problème technique, qui a provoqué sa chute. Il était alors en tête, nettement.

Vamos!! Que equipazo!! TRIPLE CORONA! ???? Gracias a todo el @HRC_MotoGP!

Yes! What a team! TRIPLE CROWN! ???? Thanks to all the @HRC_MotoGP! #ValenciaGP pic.twitter.com/qjN4YokEEu — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 17, 2019

Sa domination est totale. Dès qu’il sent poindre un parfum d’opposition – son copain français Fabio Quartararo -, Marc Marquez cherche encore plus, histoire de tuer dans l’œuf toutes les tentatives de remises en question de sa domination. Certains disent qu’il est égoïste, tous les champions uniques le sont. Il n’est en revanche pas avare en conseils pour son cadet, Alex, champion du monde Moto2 et qui roulera à ses côtés l’an prochain. Dans les moments plus difficiles de la saison du «petit Marquez», comme lors des victoires, le grand était toujours présent, capable de festoyer avec Alex 30 minutes avant de prendre le départ de sa course.

Un comportement qui en dit long sur ses facultés de concentration, une force psychologique qui lui permet aussi de se remettre immédiatement dans son «truc» après une chute, même douloureuse (Thaïlande et Malaisie). Désormais huit fois champion du monde, on ne voit pas qui, ces prochaines années, pourra l’inquiéter.

Reste à savoir désormais si l’équilibre familial sera toujours aussi solide, quand les deux frangins seront adversaires en piste: «Peu importe le nom de mon équipier. J’ai roulé avec Pedrosa, avec Lorenzo cette saison; si c’est Alex l’an prochain, cela ne changera rien. Quand la course sera lancée, je ne penserai qu’à moi!»

FABIO QUARTARARO: 8

Il n’y a pas de honte à dire qu’on s’était trompé... spécialement lorsqu’on n’est pas seul dans ce cas. Honnêtement: qui aurait imaginé, l’hiver dernier, quand le passage de Fabio Quartararo en MotoGP avait été annoncé, que le Niçois terminerait la saison à la cinquième place du championnat – meilleur rookie -, six pole positions et sept podiums à la clef?

Marc Marquez a été le premier à l’admettre: «Je connais Fabio depuis longtemps, puisqu’il a fait toutes ses classes en Espagne. On savait que son talent était immense, mais de là à le voir aussi à l’aise, non. Il pilote la Yamaha M1 comme Jorge Lorenzo le faisait si bien lors de ses meilleures saisons», explique le champion du monde. Le culot et la vélocité de Quartararo ont bel et bien provoqué une petite révolution dans le paddock, certains constructeurs étant même près à perdre les pédales, pour essayer à leur tour de trouver «la» perle rare.

Photo: AFP

Chez Yamaha, le Niçois a ainsi été l’élément déclencheur, une arme dans les mains des dirigeants de la marque aux trois diapasons pour répondre aux complaintes de leurs autres pilotes: «C’est vrai que Fabio nous a montré que c’était possible», déclarait Morbidelli au cœur de la saison.

La réussite du rookie français va avoir d’autres conséquences: économiques pour lui – Yamaha devra faire des efforts pour le conserver à la fin de son contrat, dans une année -, mais aussi politico-sportifs pour Maverick Viñales et Valentino Rossi, le premier devinant que son statut de pilote officiel vacille, parce qu’on ne peut rien refuser au second. Si Rossi décide de prolonger le plaisir en 2021, c’est bien Viñales, le meilleur pilote de la marque au classement final du championnat (3e), qui en fera les frais.

THOMAS LÜTHI: 7,5

Avec Thomas Lüthi, c’est un peu la théorie du verre à moitié vide, par rapport au verre à moitié plein. Les tenants de la première formule vont dire: «Encore raté. Toujours cette période de moins bien au mauvais moment, il n’y arrivera jamais.» Ceux qui préfèrent le verre à moitié plein vont répondre qu’il y a énormément d’éléments positifs à retenir de cette saison, celle de son retour en Moto2.

Great fight till the end. Thanks a lot to my team. Amazing work done and let’s enjoy that podium of today. P2. @intactgp



????https://t.co/kwPKWy3NPJänzel pic.twitter.com/h7daQPEiAb — Tom Lüthi (@ThomasLUTHI) November 17, 2019

Car si on n’avait que peu de doutes sur ses capacités techniques à relever le défi, on pouvait logiquement se demander si un sportif d’élite comme lui, qui avait passé une saison complète à se battre contre la dernière place, contre une moto rétive et face à un environnement qui avait implosé après quelques semaines, allait retrouver les forces psychiques nécessaires pour rouler devant. Il l’a fait dès la première course de la saison et sa fin de championnat – quatre podiums de rang – est la plus belle des récompenses pour le travail réalisé avec son équipe.

«Le travail de préparation pour 2020 va commencer cette semaine. Mais avant de parler des nouveautés, notre job est d’analyser à tête reposée cette saison, comprendre pourquoi nous n’avons pas trouvé plus rapidement la bonne solution. Aujourd’hui, je suis le seul représentant Kalex dans le top 5, c’est la preuve que nous avons mieux bossé que les équipes qui disposent du même matériel que nous. Ce sont tous ces petits signes, ces faits, que nous devons prendre avec nous en vue de la saison prochaine.»

Jean-Claude Schertenleib, Valence