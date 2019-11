Il y a foule dans la salle des conférences du circuit Ricardo Tormo, à Cheste, près de Valencia (Esp), qui accueille ce week-end le dernier GP de la saison 2019. Jorge Lorenzo a convoqué les médias pour une information importante. Tout le monde, bien sûr, a compris que le quintuple champion du monde a décidé de mettre un terme à sa carrière, quand bien même il a encore un contrat valable une année avec le team officiel Honda. «Je dis depuis longtemps que dans la vie d’un pilote de course, il y a quatre jours essentiels: le premier, c’est celui de sa première course. Le suivant, quand il connaît pour la première fois les joies de la victoire. Puis, lorsqu’il devient champion du monde, parce que c’est quelque chose que très peu d’entre nous n’atteignent. Enfin, c’est le jour où il décide d’arrêter. Pour moi, ce jour est arrivé: dimanche, je prendrai mon dernier départ, ma carrière de pilote professionnel va s’arrêter.»

Quintuple champion du monde – deux titres d’affilée en 250, trois couronnes en MotoGP -, l’Espagnol, 32 ans depuis le 4 mai dernier, a connu une saison difficile en tentant le défi Honda, après avoir réussi à gagner avec Yamaha et Ducati: «Peu de gens s’imaginent l’importance de la motivation dans l’exercice de notre profession. J’ai quitté Yamaha, après ce qui fut peut-être les plus belles années de ma carrière, parce que je ressentais le besoin d’avoir un «boost» supplémentaire; avec Ducati, les débuts ont été compliqués, mais j’ai fini par gagner. En convainquant ensuite Alberto Puig – le manager du HRC, le service-compétition de Honda – de me faire confiance, je voulais à nouveau provoquer quelque chose, je n’ai pas réussi. Les blessures sont survenues rapidement. J’étais persuadé que j’allais m’en sortir, quand il y a eu deux grosses chutes d’affilée, la première lors des tests post-GP de Catalogne, puis au premier jour des essais du GP des Pays-Bas, à Assen. Quand je rebondissais dans le sable, je me suis dit: «C’est bon, Jorge, arrête les frais. Tu as encore tant de belles choses à faire dans ta vie.» De retour à la maison, j’ai décidé de retenter le coup, je ne voulais pas prendre une décision hâtive. Mais la récente tournée outre-mer m’a convaincu: même si je me sentais un peu mieux sur la moto, je ne trouvais plus la motivation nécessaire. J’ai annoncé ma décision à Alberto (Puig) le soir du GP de Malaisie, il y a dix jours», explique le natif de Palma de Mallorca, établi au Tessin.

Aucune décision n’a encore été prise quant à son remplacement dans le team officiel Repsol-Honda, aux côtés du champion du monde Marc Marquez.

Jean-Claude Schertenleib