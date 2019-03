DUCATIGATE: QUELLES SUITES?

Ducati n’a pas triché en utilisant en course – sur les motos officielles de Dovizioso (vainqueur), Petrucci (sixième) et Miller (abandon) – une sorte de fourchette à deux dents placées devant la roue arrière de la Desmosedici. But avoué: améliorer le refroidissement du pneu arrière et, en cas de pluie, faire évacuer un maximum d’eau; but non avoué et qui a mis le feu chez les concurrents: augmenter l’appui sur la roue arrière. Or lesdits concurrents – tous les teams officiels, sauf Yamaha -, ont déposé réclamation le soir du GP du Qatar, avant de faire appel; selon eux, cet élément ne correspondait pas aux règlements. La Cour d’appel a néanmoins officialisé en début de semaine les résultats du premier GP de la saison 2019.

Qatar GP victory CONFIRMED! The FIM Court of Appeal confirmed the results of the #QatarGP and also ruled that the swingarm device used by @AndreaDovizioso (& @Petrux9 & @jackmilleraus) is complying with the technical regulations and consequently can also be used in the future. pic.twitter.com/o3CRtRPWSO — Ducati Motor (@DucatiMotor) 26 mars 2019

Fin de l’histoire? Pas sûr. Il parait certain que les autres constructeurs vont suivre l’exemple de Ducati: «Honda analyse cette technologie et essaie de comprendre ce qu’elle peut apporter. Personnellement, je ne suis pas sûr que l’avantage, si avantage il y a, se monte à plusieurs dixièmes de seconde», explique Marc Marquez. Son vainqueur de Doha, Andrea Dovizioso, est resté serein: «Parce que dans le pire des cas, on nous aurait interdit de réutiliser ce système. L’idée qu’on pourrait me retirer la victoire ne m’est jamais venue à l’esprit.»

LA MOTOGP, UN JEU DE STRATÉGIE

On l’a déjà souligné, on l’a vu encore il y a trois semaines («une course étrange, lente», dixit son vainqueur Andrea Dovizioso): le MotoGP est devenu, ces dernières années, un jeu de haute stratégie.

Non i 20 punti che volevo dopo il Qatar. Oltre alle 20 viti e le 2 placche.

Nonostante tutto, sorrido. pic.twitter.com/o1vbrFLS4Y — Danilo Petrucci (@Petrux9) 24 mars 2016

Un jeu que Danilo Petrucci, impressionnant tout au long des essais hivernaux, n’a pas maîtrisé du tout au Qatar, destination qui ne lui réussit décidément guère (voir le Tweet ci-dessus de 2016): «J’ai ramassé une sacrée baffe à Doha. Parce que j’ai compris après beaucoup d’autres que, désormais, il fallait plus travailler pour obtenir une moto qui soit confortable dans la bataille, que de privilégier une machine très rapide», avoue Petrucci.

QUAND TOM LÜTHI DEVIENT GOURMAND

C’est une réalité connue: après un succès, on aimerait immédiatement se retrouver dans l’arène pour le confirmer. Brillant deuxième du GP du Qatar pour son retour en Moto2, Tom Lüthi ne dit pas le contraire: «Pour la première fois depuis longtemps, j’ai trouvé que le temps passait lentement, alors que n’avions que deux week-ends de pause», rigole Tom. «Sérieusement, cela m’a fait beaucoup de bien et j’ai passablement travaillé: du cross, plusieurs «events» avec des partenaires. Désormais, nous voici dans le bon rythme: une course toutes les deux semaines, c’est parfait.»

That trophy feeling. P2. Love it. Thanks a lot team. @intactgp great work done. Let’s move on. ????????? pic.twitter.com/0FSx2AGgeU — Tom Lüthi (@ThomasLUTHI) 11 mars 2019

Ce podium a fait du bien: «A mon retour au pays, j’ai ressenti beaucoup de joie. Désormais, il y a de moins en moins de questions sur ma saison ratée en MotoGP. Je n’oublierai jamais cette expérience, mais je suis heureux en Moto2, dans cette équipe, parce que tout le monde éprouve autant de plaisir avec moi, que moi avec eux. Et c’est la recette.» Demain? Dimanche? «Nouveau circuit pour les nouvelles Moto2-Triumph, ce sera la grande découverte permanente. Je mesure la qualité du travail réalisé par Kalex, mais je sais aussi que KTM va réagir, qu’un gars comme Brad Binder n’a pas roulé à son vrai niveau au Qatar.»

AEGERTER ET MV-AGUSTA: LUTTE CONTRE LE TEMPS

Comme la plupart des pilotes et des suiveurs, Dominique Aegerter restera de ce côté-ci de l’Atlantique entre le GP d’Argentine de dimanche et celui des Amériques, deux semaines plus tard à Austin (Texas). Tom Lüthi passera par la République dominicaine – «cinq jours de kitesurf» - pendant que Dominique Aegerter découvrira Rio de Janeiro.

En attendant, et même s'il a pris le temps d'être un fils modèle (voir Tweet ci-dessus), il y a du boulot pour Domi et le projet MV-Agusta: «Cela travaille beaucoup, aussi bien chez MV directement que dans les ateliers de la société de développement de la marque. Nous allons tester ici un nouveau châssis, des modifications du bras oscillant, bref, énormément de choses. Le problème, c’est que nous devons faire ces tests pendant les week-ends de course et qu’avec des séances du vendredi ramenées à 40 minutes et déjà décisives pour la qualification vers la superpole, c’est extrêmement complexe.» Les premiers essais «privés» du team se tiendront sur le circuit Catalunya, après le GP de France.

JESKO RAFFIN, LE FEU EN LUI

La formule est facile, bien que douloureuse: alors que sa MotoE – comme toutes celles de ses futurs adversaires – a brûlé à Jerez de la Frontera, le Zurichois Jesko Raffin a plus que jamais le feu en lui. Comme à Doha, il remplace ce week-end le Sud-Africain Steven Odendaal, au guidon de la NTS japonaise, en Moto2: «Très heureux de cette nouvelle opportunité», précise Jesko, dont le championnat commencera finalement en juillet, au Sachsenring. D’ici-là, le fournisseur officiel des MotoE va devoir reconstruire une vingtaine de machines.

(nxp)