Si, comme nous, vous pensiez avoir déjà tout vu, il est sans doute temps de réviser vos classiques. A l’occasion du championnat du monde de Superbike, dont une manche se disputait sur le circuit de Grupo Sur de Guacima, au Costa Rica, deux pilotes motos ont en effet réussi à déplacer le curseur beaucoup plus haut lors d’une scène absolument hallucinante.

En pleine course, ces deux as de la voltige et de la bagarre se sont déjà frottés lors d’un invraisemblable accrochage entre leurs machines alors qu'ils étaient au coude à coude dans la ligne droite. Après un contact prolongé entre les deux motos, l’un des protagonistes s’est retrouvé juché en équilibre sur la machine de son adversaire, laissant filer la sienne dans le décor.

Mais ce n’était que le début de la scène finale mettant aux prises les deux cascadeurs. Après l’arrêt de la moto sur la piste, le «passager» n’a rien trouvé de mieux que d’asséner un énorme coup de poing à son chauffeur casqué, lequel devait chuter de sa monture d’acier. Mais au deuxième round, la «victime», une fois relevée, allait se précipiter sur son adversaire pour le bousculer à son tour, alors que la course se poursuivait tranquillement.

Verdict : les deux hommes risquent très grosse sanction après cette bagarre, voire une exclusion du championnat. (nxp)