Vainqueur à Imola de sa troisième course du championnat du monde 2019, Randy Krummenacher a impressionné tout au long du week-end. D’abord en réussissant la pole position – meilleur tour absolu de la catégorie -, puis en offrant une leçon de panache et d’intelligence en course.

Immédiatement installé en deuxième position derrière le Français Jules Cluzel, il a maîtrisé son sujet, dans des conditions atmosphériques particulières, avec de fines gouttes de pluie. Passé en tête à 11 tours de l’arrivée, il se retrouvera ensuite au duel avec son propre équipier Federico Caricasulo, qu’il laissera passer un peu plus tard, pour le contrôler de l’arrière.

Augmentant encore son rythme à l’avant-dernier tour, Krummenacher va exercer une pression totale sur son voisin de stand, qui va commettre une petite erreur, puis connaître un souci technique (essence) dans les ultimes mètres: «Le week-end été très difficile. J’ai réussi à mettre sous pression Federico et cette victoire est bien sûr belle. Merci à l’équipe et merci aussi au ciel, qui nous a finalement épargné», rigole le Zurichois. Qui compte désormais 22 points d’avance sur Caricasulo au classement général du championnat (une victoire en rapporte 25). (nxp)