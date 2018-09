L’image a fait le tour du monde, les réactions violentes, les conséquences directes: auteur d’un geste honteux à l’encontre d’un concurrent sur le circuit de Misano, l’Italien Romano Fenati a d’abord été suspendu pour deux courses par le collège des commissaires, avant d’être mis sur la touche par son employeur.

Romano Fenati QUITS racing to ‘go back to school’ after he’s sacked for grabbing brakes of rival at 125mph https://t.co/wShn0JZaiQ pic.twitter.com/CVhe3Odtp4