J’accuse l’arrogance de M. Stuart Pringle, directeur général du circuit de Silverstone qui, au cœur de la nuit de samedi à dimanche, après avoir convaincu quelques spécialistes (?) de venir creuser un drainage supplémentaire dans ce qui était devenu, quelques heures plus tôt, le lac sur lequel les motos arrivent à près de 300 km/h, d’avoir affirmé: «Je ne vois aucun problème pour le GP...»

J’accuse le mensonge et le blasphème de ce même M. Stuart Pringle, qui a déclaré, dans la matinée de dimanche: «Le drainage du circuit est très bon. Mais on a eu affaire à un déluge biblique. Nous ne disposions pas d’un système de mesure précis pour comprendre à quel point l’eau tombait dans une période de temps extrêmement courte, mais cela ressemblait plus à un genre de mousson que vous attendriez en Malaisie, plutôt qu’à une pluie normale. C’était un seul nuage particulièrement chargé d’eau qui a explosé.» C’est faux, M. Stuart Pringle. Si le drainage avait été si efficace, un lac, une baignoire ne se seraient pas formés aussi rapidement. Et le déluge n’avait rien de biblique, M. Stuart Pringle. En revanche, la qualité du travail effectué ce printemps, celle aussi de l’asphalte choisi, ne paraissent pas très catholiques.

J’accuse les responsables du championnat du monde d’avoir abusé les spectateurs, en leur faisant croire qu’il y aurait un départ alors que tout le monde avait compris depuis le matin qu’il n’en serait rien, les différents radars météorologiques étant unanimes: le ciel resterait fermé dès 10 heures du matin, jusqu’au soir.

J’accuse encore les mêmes responsables du championnat du monde de n’avoir pas, rapidement, libéré les teams Moto3 et Moto2, dans la mesure où là encore, dès le matin, tout le monde avait compris qu’on retarderait aussi longtemps que possible la course MotoGP, dans l’espoir qu’une fenêtre météo s’ouvre, mais que les deux autres catégories étaient d’ores et déjà sacrifiées.

En revanche, je loue les pilotes qui ont finalement pris sur eux la décision de renoncer. Parce que, s’ils savent tous qu’ils exercent un métier à risques, aucun d’entre eux n’est prêt à se sacrifier. Or, sur la piste de hors-bord de Silverstone’s lakes, il était impossible de rouler. Encore moins à 18 h 30 – c’était l’horaire butoir imaginé pour éviter une partie du naufrage! – qu’à 11 h 30 du matin.

Enfin, j’adresse un merci du cœur à Alex Rins, le vrai héros de cette gabegie. Car si, samedi en début d’après-midi, celui qui a été le premier à tomber dans le piège ne s’était pas immédiatement relevé pour, par de grands gestes, essayer de faire comprendre à ses collègues l’immensité du danger, on aurait pu vivre un drame encore plus douloureux que celui du pauvre Tito Rabat, jambe droite détruite, qui a été opéré dans la nuit à l’hôpital universitaire de Coventry.

Une seule fois avant le GP de Grande-Bretagne 2018, une course du championnat du monde avait été annulée pour des raisons climatiques. C'était en avril 1980 et le dimanche matin, le paddock du Salzburging s'était réveillé sous la neige.

