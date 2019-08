Y a-t-il vraiment une «affaire Lorenzo»? A-t-il (ou quelqu’un de son entourage), durant sa longue convalescence, pris des contacts avec Ducati? Ira-t-il au bout de son contrat avec Honda, qui est encore valable en 2020? «En 17 ans de présence en GP, je n’avais jamais été aussi longuement éloigné des circuits. C’était le moment de revenir. Après de telles blessures – deux vertèbres fissurées -, on compte normalement trois mois. Cela en fait deux que j’ai eu l’accident, je veux donc essayer, voir si je peux tenir tout le week-end», explique Lorenzo.

S’est-il remis en question? «Après deux big crashes, le premier aux essais post-GP de Catalogne, puis l’accident des Pays-Bas, il est clair que j’ai réfléchi à ma vie, à ma carrière. Oui, j’ai eu des doutes, mais j’ai décidé de revenir. Vendredi, tout recommencera de zéro pour moi. Je me suis fixé le même défi que l’an dernier à la même époque, quand j’avais décidé de rejoindre Honda: arriver au sommet, gagner avec un troisième constructeur différent, ce qu’aucun autre n’a réussi jusqu’ici en MotoGP. Bien sûr que pour ce week-end, il ne faut pas s’attendre à me voir devant, pas en lutte pour le podium, certainement pas pour le top 5», prévient l’Espagnol.

Et ces fameux bruits d’un contact avec Ducati? «Je ne suis pas ici pour parler de mon avenir. Les bruits sont devenus si forts, si insistants, qu’il y a deux semaines, au soir du GP d’Autriche, j’ai téléphoné à Alberto Puig, notre team-manager, pour lui dire que j’irais au bout de mon contrat avec Honda.» Tout le monde n’en est pas persuadé...

ZARCO: ET SI C’ÉTAIT ÇA?

C’est toujours le cas quand un événement totalement inattendu se produit: immédiatement, d’innombrables scénarii sont proposés, pour expliquer le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Ainsi, quand on a appris, dans la nuit du dimanche au lundi qui a suivi le GP d’Autriche, que Johann Zarco avait demandé d’être libéré de son contrat de pilote d’usine KTM avant terme – le Français renonce du même coup à un salaire de 1,5 million d’euros en 2020 -, on a bien sûr eu droit à ceux qui le savaient avant tout le monde, mais avaient l’ordre de ne pas le dire.

Photo: AFP

Maintenant qu’il s’agit de trouver une place pour un garçon qui est quand même double champion du monde Moto2 et qui a prouvé, ces deux dernières années, qu’il avait le niveau pour rouler devant en MotoGP, le paddock est en feu. Il y a ceux qui rappellent qu’’il y a trois ans, Zarco avait signé un précontrat avec Suzuki et qu’il avait même participé à des tests au Japon et ceux qui le voient, l’an prochain, remplacer l’Allemand Jonas Folger comme pilote de test Yamaha.

Pour ne pas être en reste, lematin.ch vous propose une autre alternative: il y a une clause qui permet au HRC de casser le contrat de Lorenzo pour «manque de performances» et Alberto Puig, le team-manager de Honda, qui a toujours tenu Zarco en haute estime, récupère le Français.

KTM: ET MAINTENANT?

Johann Zarco libéré de son contrat à la fin de l’année, une question se pose: que va faire KTM? Problème, pour la marque autrichienne: les contrats de tous les pilotes MotoGP étant encore valables pour 2020, il faut trouver une solution provisoire, avant d’espérer attirer un «grand» à l’horizon 2021. Dani Pedrosa, pilote de développement de la marque adore son nouveau job mais ne se sentirait pas prêt à reprendre du service à 100%.

Au contraire de son collègue finnois Mika Kallio, qui a beaucoup fait depuis le début du projet MotoGP KTM, sans pour autant être invité à participer à tout un championnat. Et l’an prochain, on aura un GP en Finlande... Reste une autre possibilité: promouvoir le Portugais Miguel Oliveira «à l’usine», charge ensuite au team satellite Tech 3 d’Hervé Poncharal de trouver un autre rookie à former, aux côtés de Brad Binder. Comme Iker Lecuona, le jeune Espagnol?

MOTO2: ÇA BOUGE!

Marc Van der Straten et Alex Marquez ont confirmé, en début de semaine, que le leader actuel du mondial Moto2 porterait encore les mêmes couleurs l’an prochain. Parmi les nouveautés de ces derniers jours: l’annonce du retrait de Tech 3 dans la catégorie – le team français va découvrir la classe Moto3, renforçant ainsi son rôle formateur dans la filière KTM -, la promotion d’Aron Canet (actuellement deuxième du mondial Moto3) en Moto2, dans le team Angel Nieto d’Aspar Martinez, où il est fort probable qu’il dispose d’une Speed Up.

On sait aussi désormais que le team Red Bull Ajo alignera des Kalex pour Jorge Martin et Iker Lecuona (à moins que ce ne soit... Johann Zarco!) et que l’American Team, né des cendres pas encore complètement éteintes du team suisse, retrouvera également le constructeur de châssis allemand.

AEGERTER: «J’AI SIGNÉ CHEZ KTM MOTOGP»

Il pourrait pleurer, à l’heure où son avenir en championnat du monde Moto2 est de plus en plus incertain, Dominique Aegerter a choisi de rire. Alors qu’il découvrait le nouvel asphalte du circuit de Silverstone, le Bernois, à qui on demandait s’il y avait du nouveau, n’a pas hésité: «Je viens de signer, je serai pilote d’usine KTM en MotoGP à la place de Zarco.» Puis, immédiatement, son visage est devenu moins joyeux: «Non, rien de neuf. Je ne veux plus, je ne peux plus payer pour rouler.»