Si ce n’était pas aussi pathétique, parce qu’il en va de la suite d’une carrière, donc d’une vie, on en rirait: le débriefing média quotidien de Dominique Aegerter s’est tenu en anglais, en la présence de son grand patron Giovanni Cuzari, bien connu de la justice tessinoise qui lui avait même offert, en 2015, quelques semaines d’ombre au cœur de l’été.

Quand Aegerter fait du politiquement correct, cela donne ceci: «Ma position – 22e – ne reflète pas notre niveau. Il y a derrière moi des pilotes – plus précisément, un, Fabio Di Giannantonio, victime d’une chute – qui se battent généralement pour le podium. L’avenir? Mon manager Oliver Imfeld discute avec Giovanni, notre projet est encore très jeune, l’équipe travaille énormément.»

Photo: Keystone

Au bout de la table, le boss a apprécié. Et a immédiatement dit du bien d’un pilote qui lui a amené plus de 300'000 francs: «Dominique est un bon garçon, bien élevé, honnête. Et un sacré pilote. J’espère que nous trouverons une entente pour 2020.» Seul problème, au cœur de ce qui ressemble à une gentille réunion de famille où tout le monde dit du bien de l’autre: le team MV Agusta Temporary Forward (l’équipe a changé de nom en cours de saison, pour cause d’arrestation du patron de son principal sponsor) n’est pas assuré d’avoir deux places en championnat du monde Moto2 l’an prochain.

«C’est vrai, confirme Giovanni Cuzari, nous n’avons pas encore de confirmation. On nous la promet pour Silverstone, dans deux semaines.» Rappel: il y a actuellement 32 pilotes en Moto2, le but du promoteur est de ramener ce chiffre à 28 en 2020. Question: quels sont les deux teams les plus menacés? Réponse: Forward (MV Agusta a prêté son nom) et le team American Racing.

DJ BOBO ET LA MOTO: DEUX MONDES!

Depuis le début de l’année, Dominique Aegerter a confié ses intérêts à Oliver Imfeld, l’homme qui a fait du musicien DJ Bobo une star mondiale. La qualité de son travail ne se discute pas, il présente bien, il connaît beaucoup de monde, mais il a débarqué dans un milieu si particulier qu’il est impossible de le comprendre en quelques mois. Encore moins de savoir à qui on peut faire confiance: «Nous avançons dans notre projet 2020; la priorité est de rester avec l’équipe actuelle, mais il y a beaucoup d’autres équipes avec qui nous sommes en contacts.» Lesquelles? Silence. Selon nos informations, le nombre de selles encore libres dans la catégorie est toujours plus maigre.

RAFFIN ET NTS, LA TRÈS BONNE NOUVELLE

Une de ces selles a été attribuée dans le paddock du GP d’Autriche: le Zurichois Jesko Raffin, 23 ans, roulera pour le team NTS RW Racing GP l’an prochain. «Fin 2017, quand je me suis retrouvé à pied, j’aurais pu tout laisser tomber; mais j’ai tellement investi pendant des années pour ce sport que je ne pouvais pas renoncer. L’an dernier, j’ai accepté l’offre de la télévision alémanique pour officier comme consultant, ce qui me permettait d’être dans le paddock. Quand il s’est agi de remplacer Isaac Viñales dans le team SAG pour les six dernières places, j’étais sur place. Cette année, toujours pour rester le plus proche possible du milieu, je me suis décidé pour la MotoE, avec toujours le même espoir: qu’une opportunité se présente.»

El equipo @rwracinggp anuncia el fichaje de @JeskoRaffin para 2020. El piloto suizo corrió tres carreras esta temporada con el equipo holandés #Moto2 #AustrianGP pic.twitter.com/toRAbsGo9P — elena isardo (@elenaisardo) August 9, 2019

Cette opportunité allait prendre la forme d’une blessure compliquée à un pied du Sud-Africain Steven Odendaal, forfait pour les trois premiers GP de la saison. Le team NTS devait trouver une solution et, à trois jours des premiers essais du GP du Qatar, Raffin se retrouvait dans un avion, direction Doha.

En course, il allait se classer 14e, puis 15e en Argentine et 16e au Texas: «Autant que les résultats, les commentaires que Jesko a apportés pour améliorer la moto lors de ses trois piges de début de saison ont été décisifs. Nous avions plusieurs options pour 2020, mais de notre côté, il y a rapidement eu unanimité autour de Jesko», confie le team manager de l’équipe, le Néerlandais Jarno Janssen.

JASON DUPASQUIER: UNE ÉTAPE IMPORTANTE

La nouvelle exclusive du matin.ch a été confirmée en fin d’après-midi par Daniel-M. Epp, le manager de Tom Lüthi: lundi, le Fribourgeois Jason Dupasquier (18 ans) participera à la journée de tests Moto3 organisée sur le circuit de Spielberg, au guidon d’une des KTM du team Prüstel GP, qui aligne cette année les Tchèques Jakub Kornfeil et Filip Salac.

Une étape assurément importante dans la carrière de l’espoir fribourgeois: «Mais attention, nous n’avons aucune certitude pour 2020, il y a de très nombreux pilotes sur la liste», prévient le manager bâlois. «Dans notre pays, on a besoin d’un projet porteur pour le futur, pour l’après-Tom Lüthi», reprend Daniel-M. Epp. Avant ce saut dans le futur, prévu lundi, Jason Dupasquier a un programme chargé: deux courses comptant pour la Red Bull Rookies Cup. Il s’élancera, samedi à 17 h 15, de la deuxième ligne de la grille de départ (6e temps).

MOTOE: LE FEU, ENCORE

Encore un coup dur pour la Coupe F.I.M. MotoE: au cœur de l’après-midi, alors que la batterie de la moto du vainqueur du Sachsenring, le Finlandais Niki Tuuli, était dans une phase de chargement, un incendie s’est déclaré, rapidement contrôlé par l’imposant service de sécurité – des pompiers spécialisés – présents dans le paddock. Il n’y a pas eu de blessés, mais certains team-managers des classes plus traditionnelles se montrent de plus en plus inquiets.