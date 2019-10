Dimanche, à l’occasion du GP de Thaïlande, il a une première balle de match à disposition: s’il marque deux points de plus qu’Andrea Dovizioso (Ducati), Marc Marquez (Honda) aura d’ores et déjà assuré son huitième titre mondial, le sixième dans la catégorie-reine du MotoGP. Un week-end forcément particulier: «Ma philosophie reste la même, attaquer et essayer de gagner, plutôt que de calculer. Mais bien sûr que dimanche, je sais que la pression sera un peu plus élevée que normalement, même si je sais aussi qu’en cas de soucis ce week-end, j’aurai encore quatre possibilités de faire le nécessaire», expliquait le tenant du titre jeudi.

Or, dès la première séance d’essais libres du matin, alors qu’il avait entamé son week-end thaï de la même manière que celui d’Aragon, il y a deux semaines, en oubliant tous ses adversaires, Marquez est parti à la faute. Il était très exactement 10h34, à Buriram et le highside a été impressionnant, l’atterrissage douloureux. Après de premiers contrôles au Centre médical du circuit, l’Espagnol a été évacué vers un hôpital de Buriram, dont il est revenu, rassuré, en début d’après-midi: «Contusions, spécialement au niveau de la cheville gauche et du bas du dos, mais Marc est ok», rassurait bientôt le patron du team officiel Honda, Alberto Puig.

L’après-midi, le phénomène allait continuer d’être phénoménal, établissant dès son troisième tour ce qui était alors le meilleur chrono de la journée, un vendredi qu’il a terminé au sixième rang, derrière les quatre Yamaha (le Français Quartararo en tête) et la Ducati de l‘Australien Jack Miller.

En Moto2, les courbes de performances de Dominique Aegerter (MV-Agusta) et Tom Lüthi (Kalex) se sont inversées. Excellent quatrième en matinée, Aegerter termine la journée au seizième rang; il a été un des rares pilotes de la catégorie à ne pas améliorer son chrono matinal. Lüthi, qui a connu un souci technique en tout début de première séance – il a perdu une quinzaine de minutes -, précède son collègue bernois de deux rangs (14e chrono), à moins de 4 dixièmes de la pole provisoire signée Luca Marini (le demi-frère de Valentino Rossi). Jesko Raffin (NTS) signe pour sa part le 28e chrono du jour, lui qui découvre le circuit thaï.

