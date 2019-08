La foule s’est levée, une ovation est née des grandes tribunes du circuit britannique: le préféré des foules, Valentino Rossi, venait de réussir un nouvel exploit, emmenant dans son sillage... Marc Marquez pour une nouvelle pole et Jack Miller pour une nouvelle qualification en première ligne.

Valentino Rossi redevenu valeur référence, ça s’est passé le samedi 24 août 2019, sur le circuit de Silverstone: «Je suis très, très heureux. J’ai dû faire le sale boulot (offrir son sillage à de redoutables concurrents), mais c’était ma seule chance, car il ne restait pas beaucoup de temps et que, plus important, il n’y avait personne devant moi. Dans cette ultime minute, je me suis dit «vas-y, essaie tout» et je me suis beaucoup amusé. Nous avons très bien travaillé depuis le début du week-end, la moto fonctionne bien, j’ai une bonne adhérence, je peux attaquer. Tout cela est prometteur.» Pour lui, mais aussi pour ses millions de fans, qui se mettent à nouveau à rêver.

LORENZO NE VEUT PAS PRENDRE DE RISQUES

21e et avant-dernier sur la grille de départ MotoGP pour son retour à la compétition, Jorge Lorenzo prévient: «Je suis encore sérieusement limité par ma condition physique. Demain sera une journée difficile, mais je tiens à prendre le départ, pour me tester. Je suis totalement réaliste, je sais que je vais souffrir, mais je ne sais pas jusqu’où. Pour moi, le but est de terminer ce week-end, ce qui devrait me permettre d’être mieux préparé, physiquement et mentalement, pour les prochains tests et les prochaines courses. Je vais me battre, mais je tiens aussi à éviter les risques non nécessaires.»

Reste à savoir combien de temps l’employeur de Lorenzo, le team officiel Repsol-Honda, acceptera cette sagesse.

LES CAUCHEMARS DE LA «DREAM TEAM»

Au début de la saison, le team allemand de Tom Lüthi et de Marcel Schrötter était «la» bonne adresse de la catégorie Moto2. Au Qatar, pole de l’Allemand, 2e (Lüthi) et 3e places (Schrötter) en course. En Argentine, Schrötter est encore en première ligne; aux Etats-Unis, il signe une nouvelle fois la pole et, en course, les deux motos noires terminent aux deux premières places, Tom encore devant Marcel. Au Mans, Lüthi est en première ligne, les deux hommes squattent les deux premières places de la grille en Italie et Tom est encore aux avant-postes en Catalogne (2e au départ, 2e à l’arrivée).

Thomas Lüthi n'a pas un franc sourire

Puis, les choses se compliquent, même si Schrötter fait le boulot au Sachsenring (3e des qualifications et de la course). Ce dimanche, Lüthi sera en quatrième ligne (12e chrono), juste devant Schrötter. La «dream team» est-elle devenue la maison des cauchemars? «Du calme. On travaille. Nous ne vivons pas une situation très agréable, c’est vrai. Mais je le répète: si on parle de crise, il faut préciser que c’est une crise à très haut niveau», avoue Lüthi.

Reste qu’il est tombé, alors qu’il était en passe d’améliorer de quelques dixièmes – donc de cinq ou six places – sa meilleure performance. Reste qu’il était très remonté envers son voisin de stand, qui l’a suivi pendant toute la séance décisive sans que les deux hommes se mettent d’accord sur une tactique d’équipe.

Reste qu’on a entendu des choses pas très belles échangées entre les deux équipes techniques, preuve d’une nervosité avérée: «Nous avons pris un risque en essayant encore quelque chose au niveau de la balance de la moto lors des qualifications; j’ai donc passé les premières minutes à comprendre une moto différente, avant d’avoir de jolis signaux. Nous jouons sur des détails et d’ici la course, on doit absolument améliorer mon feeling avant l’avant, car s’il m’arrive la même chose qu’aujourd’hui, ce sera un nouveau 0. Et cela, je ne peux pas me le permettre.»

TOUJOURS 50/50. ET TOUJOURS PLUS MOTO E?

Alors que, pour la première fois de la saison, un pilote MV-Agusta s’est hissé en superpole (Stefano Manzi, 17e sur la grille), Dominique Aegerter a dû se contenter du rôle de spectateur de ces instants décisifs: «Stefano a montré que notre moto avait du potentiel. Personnellement, j’ai décidé de jouer la carte des deux pneus différents pour Q1, la première phase des qualifications, et ça n’a pas fonctionné. Le problème, avec cette machine, c’est que le moindre petit changement a de grandes conséquences sur le comportement de la moto.»

Futur? Vendredi, Oliver Imfeld, le manager d’Aegerter disait que le 50% du travail était fait pour prolonger avec le team MV-Agusta. «Ce chiffre est toujours le même aujourd’hui. Et nous étudions d’autres pistes, comme la Moto E – le team Dynavolt Intact devra trouver un remplacement à Jesko Raffin – et d’autres championnats (le mondial superbike).

2020, LE CALENDRIER SE PRÉCISE

Rien n’est encore officiel, mais les grandes lignes du calendrier 2020 sont connues, avec une première surprise: le GP de Thaïlande, qui se déroulera cette année comme l’an dernier deux semaines avant le début du triptyque Japon – Australie – Malaisie, va être déplacé en début de saison, en principe deux semaines après la traditionnelle ouverture du championnat, au Qatar, le 8 mars.

Les équipes mettront ensuite le cap plein ouest, direction les Amériques. Du sud (Argentine) d’abord, puis du nord (Texas). Retour en Europe début mai pour le GP d’Espagne. Suivront la France, l’Italie et la Catalogne puis, les 21 et 28 juin, les GP d’Allemagne et des Pays-Bas. Le 12 juillet devrait être la date du premier GP de Finlande de l’ère MotoGP, avant les vacances.

Reprise en août, avec encore quelques doutes sur la tenue du GP de la République Tchèque (le contrat n’est pas encore signé), puis une seconde partie de championnat proche de celle que nous vivons actuellement.

RÉGLEZ VOS MONTRES!

Il y a une heure de décalage entre les îles britanniques et l’Europe continentale. Afin de respecter l’horaire traditionnel du départ de la course MotoGP, le programme de dimanche a été changé: on commencera comme toujours par la Moto3, mais à 12 h 20 (heure suisse).

Suivront Quartararo, Marquez, Rossi et consorts à 14 heures, alors que la course de Tom Lüthi et de Dominique Aegerter sera la dernière du programme dominical, à 15 h 30 (toujours en heures helvètes).