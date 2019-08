Après son attaque finale victorieuse en Autriche, Andrea Dovizioso avait dit: «Parfois, il faut savoir faire des choses anormales.» Après son coup de génie de Silverstone, Alex Rins a fait amende honorable: «J’ai failli commettre la gaffe de ma vie, car quand j’ai placé ma première attaque, j’ai cru que c’était le dernier tour», rigole le pilote Suzuki.

Ce ne fut pas une gaffe, ce fut peut-être même l’action qui allait lui permettre, très exactement 5900 mètres plus loin, de surprendre Marc Marquez. Celui-ci, logiquement, l’attendait à l’extérieur, comme il l’avait fait juste avant, et voilà qu’il s’est fait tout petit à l’intérieur. Du grand art pour une immense victoire. Une victoire qui sonne aussi comme un message à tous: «Oui, on peut battre Marquez à la régulière».

Il est clair que dans sa situation – désormais plus de trois GP de réserve -, le champion du monde passé et futur n’a plus de risques à prendre; mais tout le monde sait aussi qu’il abhorre la défaite. Cela en fait deux de suite et le terrain de sa vengeance est connu: le circuit de Monsieur Valentino Rossi, sur les hauts de Misano. C’est pour dans trois semaines.

DOVIZIOSO AU MAUVAIS ENDROIT

On a eu très peur dès les premiers mètres de course, lorsque, surpris par une glissade du futur vainqueur, Alex Rins, le Français Fabio Quartararo s’est retrouvé à terre. Andrea Dovizioso, qui était dans le sillage du phénomène tricolore, n’a pas pu éviter la moto au sol, qui s’est transformée en tremplin de décollage pour la Ducati No 4.

L’atterrissage a été douloureux. Le vainqueur de Spielberg est resté un long moment étendu, avant d’être transporté sur une civière. Il avait retrouvé une partie de ses esprits quand il a été évacué d’abord vers le centre médical du circuit, puis héliporté vers l’hôpital de Coventry: «Le discours d’Andrea est resté très confus pendant une vingtaine de minutes, c’est pour cela que nous avons pris la décision de lui faire passer des examens supplémentaires, pour que nous soyons certains qu’il n’y a pas de blessures internes. Quand il a compris qu’il n’était pour rien dans l’accident, il était fâché, sans pour autant montrer du doigt Fabio, car nous savons tous que ce sont des choses qui peuvent arriver en course. Aujourd’hui, Andrea s’est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment», explique Davide Tardozzi, le team-manager Ducati.

QUARTARARO: «J’ESPÈRE QUE DOVI EST OK»

Le prodige français avait encore impressionné durant tout le week-end et beaucoup avaient placé son nom dans le tiercé final. Las, dès les premiers mètres de course: «Rins a eu une petite glissade juste devant moi et j’ai ouvert les gaz un peu trop pour l’éviter. Ce fut un highside classique. C’est dommage pour le résultat, bien sûr, mais il y a beaucoup plus important: j’espère qu’Andrea Dovizioso est ok. Ce fut un accident de course, juste de la malchance pour nous deux.»

LÜTHI: IL FAUT TROUVER LA VOIE...

Huitième, ce n’est pas du tout le genre de résultats qui conviennent à un prétendant au podium final d’un championnat du monde, comme Thomas Lüthi. Mais voilà, comme son grand adversaire, Alex Marquez est parti à la faute, le retard de Tom sur le leader du mondial a diminué (de 8 points), même si le pilote de Linden a été rejoint par deux concurrents, Navarro et Fernandez.

«La course en elle-même ne fut pas mauvaise, une grande partie de celle-ci, j’ai roulé dans les mêmes chronos que les hommes du podium, mais en partant douzième, dans une catégorie comme la nôtre, il ne faut pas rêver. Je suis revenu assez facilement sur Di Giannantonio, mais je manquais de réserve pour le passer. C’était limite à beaucoup d’endroits. Le championnat? Tout est encore possible, j’en suis persuadé. Mais à une condition: nous devons trouver la voie qui nous permettra à nouveau de rouler devant avec nos propres forces, sans devoir compter sur les erreurs des autres», explique Tom.

ZARCO DÉCLARÉ COUPABLE PAR LES COMMISSAIRES

Au neuvième tour de ce GP spectaculaire, Johann Zarco a placé une attaque impossible sur le Portugais Miguel Oliveira, l’un de ses collègues de marque chez KTM. Les deux hommes sont tombés et Miguel a eu de la peine à se relever (hématome à une cuisse).

Video Johann Zarco losing the front of his bike and colliding with Miguel Oliveira! #BritishGP #MotoGP pic.twitter.com/VUWuCBd72n — Sophia (@sophia_wrc) August 25, 2019

Le Collège des commissaires a infligé au Français une pénalité de trois places sur la grille de départ du prochain GP, à Misano. Et sa victime, qu’en dit-il? «Johann traverse une période difficile. Là, il a été trop optimiste. Certaines choses ne sont pas toujours très équilibrées avec lui», dixit Miguel Oliveira. Suite sur la côte adriatique. Avec des précisions sur l’avenir de l’accusé Zarco? Et l’annonce de son remplacement dans le team officiel autrichien par sa victime du jour?