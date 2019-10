Un highside – la roue arrière qui décroche, le pilote étant catapulté par l’effet de la force – dans le dernier virage, un corps d’abord à l'horizontale, puis plongeant, qui reste accroché au guidon.

Alex Marquez, le corps à l'horizontale.

Un homme qui se retrouve à côté de sa moto, presque à genoux, agrippé à elle, mais qui se relève et qui l’accompagne sur la ligne droite détrempée jusqu’à son arrêt total.

Debout, Alex Marquez accompagne sa moto en glissant.

Alex Marquez vient de faire le buzz (voir ci-dessous la scène entière en vidéo).

Il se remettra directement en selle pour poursuivre son travail, comme si de rien n’était. Un peu plus tard, on découvrira son frère aîné Marc, mort de rire en revoyant la scène. Comment est-ce possible?

Thomas Lüthi, qui a connu lui aussi une scène presque aussi chaude vendredi matin, explique: «Nous autres, pilotes, avons des réflexes naturels quand ce genre de situation se produit; les gestes que l’on effectue alors sont automatiques. Si ces gestes arrivent au moment et avec la force juste, c’est que la chance est avec vous. Sinon, cela peut faire mal. J’ai eu de la chance vendredi matin, Alex en a eu aujourd’hui.»

QUAND MARC MARQUEZ PARLE D’ALEX

La question a bien sûr été posée au désormais octuple champion du monde, Marc Marquez. Comment analyse-t-il la scène impressionnante de son frangin? «Extraordinaire! Pour réussir un sauvetage de la sorte, il faut être extrêmement concentré et c’est un signe très important pour Alex, parce qu’il se trouve dans un moment décisif de la saison. Il a beaucoup de chance, pas parce qu’il a sauvé la situation, mais bien parce que cette fois, il a une vidéo qu’il pourra garder toute sa vie», rigole le champion MotoGP.

LÜTHI: «J’AI DÉJÀ GAGNÉ EN PARTANT SEPTIÈME»

Les qualifications Moto2 ont été placées sous le sceau de Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi. Tout a commencé d’une manière particulière pour Marini, qui avait oublié d’équiper sa combinaison de ses «sliders» (éléments protecteurs placés à hauteur du genou qui permettent aussi aux pilotes de mesurer la limite qui les sépare du sol). Maverick Viñales, l’équipier de Valentino Rossi, passait par là et s’est précipité vers Luca pour lui signifier son oubli.

La suite? Une domination totale de Marini, qui «colle» plus d’une seconde à tout le monde: «Aujourd’hui, je n’avais pas la vitesse suffisante pour rouler à son niveau», avoue Thomas Lüthi (7e ). «En revanche, avec un peu plus de réussite, je pouvais m’offrir la première ligne. Bon, j’ai déjà gagné des GP en partant septième!»

SUZUKI SE FAIT TAPER SUR LES DOIGTS

On sait que, désormais, chaque constructeur engagé en MotoGP dispose d’un team test et que la tendance est d’engager toujours plus des pilotes de haut niveau pour effectuer le travail. Exemples: Michele Pirro chez Ducati, Stefan Bradl chez Honda, Jonas Folger chez Yamaha, Sylvain Guintoli chez Suzuki, Bradley Smith chez Aprilia et, désormais, Mika Kallio (depuis le début du projet) et Dani Pedrosa chez KTM. Ces pilotes de tests ont droit, au cours d’une saison, à un maximum de trois «wild cards».

Ainsi, le Drômois Sylvain Guintoli est en piste à Motegi avec un prototype Suzuki 2020 prometteur. Samedi matin, on a appris que le Français avait été disqualifié de la première journée d’essais libres (vendredi), pour avoir utilisé un moteur qui n’a pas encore passé le cap de l’homologation. Les choses sont revenues dans l’ordre samedi et Guintoli a même fait un festival lors de la quatrième séance d’essais libres, sur une piste détrempée.

Jean-Claude Schertenleib, Motegi (Japon)