LEWIS HAMILTON ET LA MOTOGP

C’était prévu, il est venu et il a apprécié: le quintuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton était, ce samedi, l’invité du Team Petronas Yamaha SRT de Franco Morbidelli et de l’extraordinaire benjamin de la catégorie, le Français Fabio Quartararo. Hamilton a passé la soirée dans les stands, photographiant tout ce qu’il voulait, après avoir notamment rencontré Valentino Rossi. Il se murmure même qu’un accord aurait été trouvé: après l’ultime GP de la saison, à Abu Dhabi début décembre, Rossi pourrait effectuer un test au volant de la Mercedes F1, pour rendre la politesse à Hamilton qui aurait l’occasion, lui qui roule déjà parfois sur circuit à moto, d’essayer la Yamaha M1 No 46.

LES «CHALEURS» DE JORGE LORENZO

Avant même que le départ du premier GP de la saison 2019 ne soit donné, Jorge Lorenzo, nouveau pilote officiel Honda, a déjà connu son lot d’émotions. Obligé de combler le plus rapidement possible le retard accumulé cet hiver, en raison d’un accident à l’entraînement, l’Espagnol de Lugano est tombé à deux reprises ce samedi. Mais c’est plus tôt dans la semaine qu’il s’est offert sa plus grande frayeur. Invité dans la voiture du triple vainqueur du Dakar, quadruple vainqueur de la Coupe FIA de rallyes-raids, mais aussi médaillé de bronze de tir aux Jeux de Londres (2012), Nasser Al-Attiyah, Lorenzo a découvert que dans les dunes qataries, il était possible de faire des «wheelings» avec un véhicule à quatre roues.

TOM MAÎTRISE LE POLITIQUEMENT CORRECT

En compétition, dit-on, le premier adversaire à battre est toujours son propre équipier, celui qui dispose du même matériel que soi. Revenu en Moto2 après une saison compliquée en MotoGP, Thomas Lüthi a été engagé par l’un des teams de pointe de la catégorie, l’équipe allemande Dynavolt-Intact qui aligne, aux côtés de Tom, l’Allemand Marcel Schrötter. Toujours très rapide, mais souvent incapable de concrétiser (un seul podium, en 111 départs dans la catégorie), Schrötter s’est offert la première pole position de sa carrière, en y ajoutant la manière (une très grande régularité dans la performance). Il n’en fallait pas plus pour que Tom, septième à 419 millièmes, nous propose une leçon de langage politiquement correct: «Marcel est très solide depuis le début du week-end, il a un rythme impressionnant et se montre capable de sortir de gros chronos. C’est bien qu’il roule dans le même team, cela me permet d’observer pas mal de choses. Je ne suis donc pas si déçu que cela, parce que mon équipe travaille également très bien. Nous devons juste rester calmes et continuer de travailler, mais nous sommes dans la bonne direction.» Dimanche soir, il n’y aura qu’une direction: l’attaque!

BIAGGI – ROSSI: UN À ZÉRO POUR LE ROMAIN

Leurs affrontements avaient fait le délice des gazettes et du paddock, Max Biaggi, auto-proclamé empereur romain, face à un gamin sans complexe venu de Tavullia, Valentino Rossi, qui osait lui répondre et, petit à petit mais très sûrement, qui avait pris le dessus sur lui. Sur la piste et dans les cœurs. Il y avait eu des coups de griffes dans un escalier qui menait les deux hommes vers le podium d’un GP de Catalogne, des règlements de compte par médias interposés. Désormais, seul Monsieur Valentino est encore en piste. Mais Monsieur Max fait cette année son retour dans le paddock, à la tête d’un team Moto3 – Sterilgarda Max Racing Team – qui aligne l’Espagnol Aron Canet. A Doha, le protégé de Biaggi a signé la première pole position de la saison; les jeunes loups de Rossi, dans la même catégorie, ne signent «que» les huitième (Vietti) et seizième (Foggia) chronos. 1-0, balle au centre... (nxp)