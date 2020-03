Qu’on le veuille ou non, qu’il le veuille ou pas, les caméras suivent chacun de ses pas. A la veille des premiers essais du GP du Qatar 2020, au moment traditionnel de la photo de famille – tous les pilotes, catégorie par catégorie, posent pour la postérité -, Thomas Lüthi est un homme demandé. Rapport à son passé – le palmarès le plus riche de tous les pilotes présents -, mais aussi à son présent et à son futur, espère-t-il: «Quand je regarde les chiffres, les statistiques, que je me dis que tout a commencé en GP il y a dix-sept ans, je peux être fier. Et comme beaucoup de gens viennent vers moi en me disant que je suis le favori pour le titre, je me dis que je n’ai pas fait tout faux durant ce temps.» A Losail, dimanche, il sera encore l’un des hommes à battre.

APRÈS DIMANCHE, LE DOUTE!

Les équipes Moto2 et Moto3, restées au Qatar après leurs ultimes tests hivernaux du week-end dernier, suivent à distance les conséquences du développement de l’épidémie de Coronavirus sur la suite de leur championnat: «Comme je ne peux rien y changer, j’essaie de faire la sourde oreille, même si je ne peux qu’être inquiet de la situation, au plan de la santé publique», explique Lüthi. Pas de Thaïlande, des doutes désormais sur le Texas et l’Argentine? «Dans le paddock, on laisse même entendre qu’on pourrait prolonger le championnat en hiver, pour rattraper toutes ces courses. Moi, si on me donne une semaine de pause pour le kitesurf et une pour le ski, je suis prêt à rouler le jour de Noël», sourit Lüthi.

EZPELETA: «LE BUT? MAINTENIR LE CHAMPIONNAT!»

Le patron de #Dorna Carmelo Ezpeleta : « On fera tout pour qu’il y ait un maximum de courses. S’il faut courir à Noël, on courra à Noël » #MotoGP pic.twitter.com/y0CbCCuGcT — David Dumain (@DavidDumain) March 5, 2020

CEO de Dorna, la compagnie qui gère les GP, Carmelo Ezpeleta a officialisé une première décision: le GP d’Aragon a été avancé d’une semaine – le 27 septembre – et le GP de Thaïlande renvoyé a été programmé le dimanche suivant, soit le 4 octobre. Il y aura ensuite un week-end de libre, avant la traditionnelle trilogie Japon-Australie-Malaisie. «Chaque jour, la situation évolue. Notre but est clair: maintenir le championnat du monde avec le maximum de courses possibles, nous sommes assez forts pour le faire. Mais le premier article des contrats qui nous lient avec les différents promoteurs de GP précise que nous devons respecter les lois nationales. Donc...» Précision: la semaine dernière, avant de prendre la décision d’annuler la course MotoGP du GP du Qatar, Dorna et l’Association des teams ont imaginé organiser un vol charter qui serait parti de Nice avec tous les pilotes MotoGP et leurs techniciens. En vain. Ultime précision: le contrat qui lie Dorna avec la F.I.M., la Fédération internationale, prévoit un nombre minimal de 13 courses par saison.

LE MATÉRIEL MOTOGP BLOQUÉ

Les caisses de matériel des équipes MotoGP, laissées sur place après les tests d’il y a deux semaines, sont toujours dans les garages du circuit de Losail: «Dès que nous saurons où les envoyer, l’opération sera lancée», explique le Français Hervé Poncharal, président de l’IRTA, l’Association des teams de GP. «La situation change d’une heure à l’autre. Nous ne voulons pas prendre le risque d’envoyer des tonnes de matériel au Texas – où le prochain GP, après l’annulation de celui de Thaïlande, est programmé le 5 avril – si la course doit être remise. Nous ne pouvons pas influencer des décisions politiques, prises au plus haut niveau des différents Etats», explique le dirigeant français.

LORENZO WILD CARD EN CATALOGNE

Personne ne sait à quoi vont ressembler les semaines à venir, mais Jorge Lorenzo, qui a officiellement pris sa retraite de pilote MotoGP à plein temps, sait déjà ce qu’il fera le week-end des 5, 6 et 7 juin: le pilote de tests Yamaha qu’il est devenu bénéficiera d’une wild card pour le GP de Catalogne. Il y aura donc cinq M1 en piste du côté de Granollers.

DUPASQUIER SUR LE TOIT

Analyse des essais de la semaine dernière, récupération, travail physique: le Fribourgeois Jason Dupasquier a passé la semaine au Qatar. Mardi, avec toute son équipe, il est allé découvrir le désert, notamment de belles dunes en buggy: «J’ai à la fois conduit et joué les passagers. Nous avons même fait un passage sur le toit, mais ce n’était pas moi qui était alors au volant», précise le Fribourgeois. Techniquement, le «rookie» de la classe Moto3 se réjouit, vendredi matin pour la première séance d’essais libres, de pouvoir enfin utiliser le moteur KTM 2020: «Lors des tests, nous étions quasi les seuls avec l’ancienne motorisation. Et il y a visiblement une belle différence.»