M. BENDSNEYDER, MERCI POUR VOS RÉFLEXES!

That's not quite the welcome back that @ThomasLUTHI wanted on his return to #Moto2!



Well done to @bobendsneyder for taking avoiding action! ????#QatarGP ???????? pic.twitter.com/9U5Ab2nxP7 — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) 8 mars 2019

Tom Lüthi n’a pas vu les images, pas encore. Malgré nos regards inquiets, effrayés, il arrive même à sourire: «Pas de drame, ce fut une petite chute. La première de la saison. Je vais bien, la moto n’a pas trop souffert, c’est déjà oublié.» Tom sait bien sûr qu’il a été éjecté à la sortie de ce virage, «parce que j’en voulais peut-être un peu beaucoup à cet endroit; depuis le début de la séance, je n’avais pas un rythme très bon, j’ai perdu des tours avec des adversaires plus lents qui faisaient n’importe quoi». Problème: il n’a pas vu la suite. Car alors qu’il était encore au sol, à glisser au centre de la piste, arrivait le Néerlandais Bo Bendsneyder qui, pour quelques centimètres, ne l’a pas touché: «Heureux d’avoir évité la moto et plus encore, bien sûr, Tom», confiera Bendsneyder. Tom, lui, s’est relevé, il a ramené sa moto aux stands, il restait 6 minutes dans cette seconde séance d’essais libres du jour. C’est à peine s’il a fait un petit geste sur le côté gauche de son corps, un simple choc costal. Rien pour un pilote de course...

APRÈS TOM, LE DÉLUGE?

Daniel-M. Epp, le mentor de Tom Lüthi, est en soucis. Pas à propos de son pilote («il a encore plusieurs très belles années devant lui»), mais bien par rapport à ses éventuels successeurs: «Je m’inquiète pour la plate-forme MotoGP en Suisse. Convaincre des sponsors est devenu quasi mission impossible. Les entreprises n’osent plus investir, sauf si on leur garantit des performances de tout premier plan, donc des résultats. En «garantissant» un top 6 final, j’arrivais il y a quelques années à financer ma propre équipe; aujourd’hui, il faut promettre plusieurs podiums dans l’année pour décrocher un contrat personnel pour un pilote. L’avenir de Tom est assuré, mais après, je me pose de sérieuses questions. Par chance, Dominique Aegerter a trouvé des managers, j’espère qu’ils pourront l’aider. Mais quand je vois qu’un garçon comme Jesko Raffin est cantonné au rôle de remplaçant et de pilote de MotoE, je ne peux que me poser des questions.» Le déluge, après Tom? On sait que Daniel-M. Epp aide la famille Dupasquier, dont l’aîné des deux fils, Jason, participera cette année au mondial junior et, surtout, à la Red Bull Rookies Cup: «Il a eu la malchance de se blesser au début de l’année dernière et de devoir faire l’impasse sur toute la saison. Si ça ne passe pas cette année pour lui, cela deviendra très, très compliqué.»

QUID DE FRED CORMINBOEUF?

C’était une des questions que se posent beaucoup de monde depuis plusieurs mois, rapport aux charrettes financières laissées par le team «Swiss Innovative Investors», qui a entretemps été repris par le Californien Eitan Butbul. Le nouveau patron se dit fier «d’amener en GP un team américain» (American Racing KTM). Si la structure technique est toujours très française – le chef technique désigné est Matthieu Grodecoeur -, le nom du Fribourgeois Fred Corminboeuf n’apparaît à aucun moment dans le communiqué diffusé dans la journée. Absent de Doha, le Romand a fait savoir qu’il «avait un rendez-vous crucial avec un sponsor très important samedi matin et qu’il était le seul à pouvoir suivre ce dossier.» C’est noté...

LA SANTÉ DE MARQUEZ? TOUT VA TRÈS BIEN...

Pour ceux qui s’inquiétaient encore de la santé du tenant du titre MotoGP, Marc Marquez, la réponse est claire: «Tout va très bien, Messieurs mes adversaires...» Si l’Espagnol a laissé l’acte initial à... Valentino Rossi (meilleur temps de la première séance d’essais libres en fin d’après-midi), sous les projecteurs du circuit de Losail, c’est bien Marquez qui a mis à mal le record absolu du tracé qatari. Au terme d’une journée qui a vu momentanément des «rookies» – Fabio Quartararo, puis Joan Mir – en tête de la hiérarchie et qui se termine avec 13 pilotes en une seconde – et Marquez met plus de 4 dixièmes à son premier poursuivant! – et un Rossi qui a été le seul à rouler moins vite lors de la seconde séance d’essais et qui se retrouve seizième. Rappel: il faudra figurer dans le top 10 après la troisième séance d’essais libres, samedi après-midi, pour passer directement en Q2 et s’offrir le droit de se battre pour les meilleures places sur la grille de départ.

LA F.I.M. OMNIPRÉSENTE

Désormais présidée par le Portugais Jorge Viegas (photo), la Fédération Internationale de Motocyclisme, dont le siège est à Mies (VD), a profité du premier GP de la saison pour rappeler le rôle important qu’elle tenait, spécialement dans le domaine sportif – nombreuses disciplines différentes. «Nous ne sommes pas une agence de voyages pour vieillards, comme certains l’ont peut-être cru», sourit le nouveau président. Qui a rappelé que dans toutes les décisions importantes, la collaboration entre le pouvoir fédératif et les promoteurs des différentes disciplines était totale.

