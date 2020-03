Faites vos jeux, rien ne va plus: les essais dits hivernaux sont terminés. Vendredi, à Losail (Qatar), la saison 2020 du championnat du monde commence. Avec un Thomas Lüthi (Kalex) plus mitigé que dix jours plus tôt, lorsqu’il avait dominé les essais de Jerez de la Frontera (Esp).

Finalement 13e de la hiérarchie au Qatar, Tom est revenu à 7 dixièmes du meilleur chrono – l’Espagnol Jorge Navarro et sa Speed Up: «C’est plus compliqué qu’à Jerez, nous n’avons pas encore trouvé assez de grip. Malheureusement, nous avons aussi connu aujourd’hui un petit souci technique et si la course devait commencer maintenant, je sais que mon rythme ne serait pas suffisant pour être tout devant. Nous allons profiter du début de semaine pour analyser toutes les données, avant d’entamer les choses sérieuses vendredi. Je suis persuadé que si nous réussissons à améliorer un ou deux petits points, afin que ma confiance soit plus grande, tout va bien se passer sur ce circuit où, généralement, je réussis de bonnes choses et où j’ai de très bons souvenirs», explique Lüthi.

Jesko Raffin (NTS, 25e) a lui encore connu une journée mouvementée dimanche: «Nous avons pris une direction totalement différente par rapport aux deux premiers jours, et je me suis senti beaucoup plus à l’aise. Malheureusement, je suis tombé d’entrée dès le premier tour de la séance finale», explique le Zurichois. Qui se dit néanmoins prêt pour la première course de la saison.

Finalement, la bonne surprise nous vient du Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM). Le rookie de la classe Moto3 a passé un nouveau cap ce dimanche et termine ces essais à moins de deux secondes de la pole, au 28e rang (huit Honda aux huit premières places): «Il y avait un peu plus de vent en fin de journée, mais le travail effectué est positif. Je dois encore travailler ma position sur la moto, mais je crois que nous sommes prêts pour la première course», explique Dupasquier, 18 ans.

Jean-Claude Schertenleib