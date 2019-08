Luke Mossey est un habitué du BSB, le championnat britannique dont les retombées importantes font de cette compétition plus qu’une alternative au mondial superbike. Cadwell Park est l’un de ces circuits «so British», c’est-à-dire particulier, pas routier comme le toujours vénéré TT de l’île de Man, mais pas avare non plus en dénivellations, en difficultés multiples, le tout dans un décor naturel dont les arbres tiennent la vedette.

Bref, il faut oser. Et Luke Mossey (26 ans), comme d’autres – Scott Redding, notamment, qui a perdu sa place en MotoGP au terme de la saison 2018 et qui rêve d’accrocher cette année le titre britannique – ose. Las pour lui, cela s’est mal passé jeudi, lors des pré-essais. Une chute terrifiante, un pilote projeté dans les airs, un adversaire qui l’évite par miracle et une jambe fracturée, seulement.

That was a big one! @LukeMossey12 sustained a hairline fracture in his leg after this crash during the test at @CadwellPark yesterday evening but he is back spectating today! Captured by @OMGRacingUK pic.twitter.com/TyOvU1tFe4