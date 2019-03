«Ce n’est pas grand-chose, mais c’est ennuyeux. Un peu de mal de gorge, quelques accès de fièvre. Mais bon, sur la moto, j’avais assez d’énergie et c’est bien sûr l’essentiel. Maintenant, mon but, c’est de soigner tout cela d’ici demain, car nous avons encore du boulot»: sur le circuit de Termas de Río Hondo, Tom Lüthi a été la référence du jour dans la classe Moto2. Non seulement parce qu’il a signé le meilleur tempsr, mais encore parce qu’il a été l’un des plus réguliers dans la performance. Même si... «Jeudi, lors de notre traditionnel tour de reconnaissance à pied, la piste était extrêmement sale. Aussi, j’ai presque été surpris en bien vendredi matin lors de la première séance d’essais libres, parce que le grip n’était pas si mauvais que cela. Dans ces conditions, il faut savoir se montrer patient, car l’asphalte répond différemment à chaque séance, rapport à la gomme laissée par les MotoGP. C’est pour cette raison que malgré cette première place provisoire, mon débriefing technique a duré, car nous devons encore trouver de meilleures solutions pour aligner plus que quatre ou cinq tours très rapides. Mais cela, je le sais très bien, c’est également le problème actuel de tous. La vitesse est là, le rythme n’est pas mauvais: maintenant, à l’hôtel pour me retaper complètement!»

MOTO2: QUE DISENT LES CHIFFRES?

20 pilotes en moins d’une seconde, les 14 provisoirement déjà qualifiés pour la superpole (Alex Marquez n’y est pas) sont séparés par 430 millièmes. Et le rythme? Si l’on prend comme base de calcul ce fameux 1’43’’800 «qualificatif», on constate que Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, a franchi cinq fois cette limite, suivi de son équipier Bulega (qui roule en permanence ou presque derrière son pote) avec quatre tours. Lüthi, Gardner, Fernandez et le vainqueur de Doha, Baldassari, ont passé cette barrière à trois reprises.

AEGERTER: LE SPONSOR DE SON TEAM EST EN PRISON!

La nouvelle a rapidement fait le tour du paddock de Termas de Río Hondo. Pendant que l’équipe Pramac (Jack Miller et «Pecco» Bagnaia en MotoGP) supprimait toutes traces de son sponsor principal, Alma, on apprenait que le scandale touchait aussi le team MV-Agusta Idealavoro Forward de Dominique Aegerter.

Patron d’un groupe fort d’une trentaine d’entreprises – dont Alma et Idealavoro, spécialistes du travail temporaire - et occupant 17'000 personnes, Luigi Scavone a été arrêté en début de semaine à son domicile de Naples par des forces de la «Guardia di Finanza». Selon les enquêteurs, cités par le site Napoli.repubblica.it, il aurait mis en place «un système sophistiqué et impressionnant pour escroquer le fisc, grâce à un mécanisme d’indemnisation fiscale indue.» Egalement président du club de basket professionnel Alma Trieste, Luigi Scavone aurait détourné près de 70 millions d’euros. Quand il a été cueilli à son domicile, l’autre jour, il s’apprêtait à partir pour Dubaï; dans son sac à dos, les enquêteurs ont trouvé près de 300'000 euros en coupures diverses.

Pour la présentation officielle du team MV-Agusta, à Milan, au mois de février dernier, Dominique Aegerter et son équipier Stefano Manzi avaient dû tenir le rôle de deux jeunes hommes qui entraient dans les bureaux d’Idealavoro, à la recherche de l’emploi rêvé.

Rappelons qu’en été 2016, Giovanni Cuzari, le patron de Forward (société basée à Agno, au Tessin), donc de Dominique Aegerter, avait lui aussi fait un passage par les prisons tessinoises pour une affaire d’extorsion fiscale et de blanchiment d’argent.

DUCATI ENFONCE LE CLOU? PAS VRAIMENT

Meilleur temps pour le vainqueur du Qatar, Andrea Dovizioso, devant Jack Miller: Ducati et sa fourchette refroidissante à deux branches enfoncent le clou, en Argentine. Enfin, ça, c’est la lecture des chronos du jour. Mais ce n’est pas tout à fait vrai: car le dominateur absolu de la classe MotoGP, ce vendredi, a bien été Marc Marquez qui, avec les pneus qui seront utilisés pour la course a roulé sur un rythme de 4 dixièmes plus rapide que le premier de ses poursuivants. Un Marquez dont la Honda ne disposait pas (encore) du système adopté par Ducati au Qatar; le plus grand constructeur mondial a néanmoins déjà cette pièce à disposition, tout comme Aprilia qui, l’hiver dernier déjà, avait essayé de faire homologuer un système semblable. A l’époque, parce qu’on parlait d’un élément «aérodynamique», il avait été refusé. A suivre, comme on est obligés de dire dans ces cas-là...

(nxp)