Sous les yeux de Mark Weber et Niki Lauda, Marc Marquez a effectué plusieurs tours au volant d'une Toro Ross sur le Red Bull Ring en Autriche. «Il y a une grande différence avec la Moto GP. C'était difficile de se faire à la visibilité limitée au début. On se sent un peu enfermé dans le cockpit. Les distances de freinage et le timing pour les virages sont complètement différents. Mais c'était vraiment sympa», a-t-il réagi, cité par L'Equipe, au moment de commenter son expérience.

Le pilote espagnol de Moto GP a impressionné Helmut Marko, esponsable de la filière des jeunes pilotes Red Bull. Ce dernier juge que les performances de Marquez étaient «dignes d'un milieu de peloton de F1.» (Le Matin)