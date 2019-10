Il était 10h34, à Buriram (Thaïlande), 5h34 en Suisse lorsque Marc Marquez (Honda), qui avait jusque-là dominé la première séance d’essais libres du GP de Thaïlande MotoGP, a été éjecté de sa Honda dans le virage No 7 du circuit Chang.

Le champion du monde en titre, qui peut mathématiquement s’assurer d’une sixième couronne dimanche, a eu de la peine à se relever après cet impressionnant highside. Il a toutefois refusé de s'allonger sur la civière qui avait été approchée. Soutenu par des commissaires, il a été pris en charge par le service médical du circuit; il a rejoint le centre médical pour une série de contrôles.

A 11h10 locales (6h10 en Europe), Marc Marquez a été évacué vers l’hôpital de Buriram, pour y subir des examens complémentaires de sa jambe gauche eu du bas du dos. Et à 7h37, le pilote a finalement été déclaré apte pour le week-end. Plus de peur que de mal.

