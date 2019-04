Flash-back, 8 avril 2018. Garde renforcée, cordons de sécurité: après une gaffe de trop, Marc Marquez doit être évacué sous haute protection du paddock.

Premier acte: la course est déclarée «wet», mais il ne pleut plus. C’est la panique sur la grille, où seul Miller, qui avait déjà choisi les slicks, reste à sa place.

Deuxième acte: après le tour de signalisation, Marquez cale son moteur. Il repousse sa moto, revient à sa place dans le sens contraire (!), prend le départ et tous les risques pour revenir sur Miller. La Direction de course pénalise le champion du monde d’un «drive through».

Troisième acte: à cinq tours du terme, il est dans les roues de Rossi, cinquième place en jeu, il plonge, les deux motos se touchent, l’Italien se retrouve sur l’herbe mouillée, la chute est inévitable (photo ci-dessous).

Quatrième acte: Crutchlow a gagné devant Zarco et Rins, mais c’est dans le couloir des stands que l’action se passe. Rossi y a ramené sa Yamaha blessée, ses techniciens le réconfortent. Marquez, accompagné d’Alberto Puig (team manager HRC) et de son manager personnel, Emilio Alzamora, s’approche, il veut tendre la main à sa victime du jour. Devant tout le directoire du team Yamaha officiel, immobile, on voit alors Uccio Salucci, l’ombre du maître, s’avancer, rouge de colère, qui par de grands gestes montre qu’il n’y aura pas de pardon. C’était l’an dernier, à Termas de Río Hondo...

31 mars 2019. Même décor, mêmes acteurs principaux. Mais, cette fois, pour un double festival offert à deux niveaux. Devant, Marc Marquez. Qui, sans faire directement référence à l’affaire, rêvait «d’une course tranquille». De la théorie à la pratique, de la parole aux gestes: il a eu sa course tranquille car, en deux tours, tout était dit pour lui. A condition, bien sûr, qu’il reste concentré. Mission accomplie, une domination absolue du premier au dernier virage, une piqûre de rappel, aussi, pour ses adversaires.

Et que dire de Valentino Rossi? Quels mots trouver pour parler de la performance d’un pilote qui a commencé sa carrière en GP il y a très exactement 23 ans et qui sait encore se montrer décisif, incisif, toujours aussi malin? En deux courses, il a déjà réglé les affaires internes: chez Yamaha, le No 1, c’est plus que jamais le matricule 46!

LA PHILOSOPHIE DU MAESTRO

Comment rester aussi performant à 40 ans? Comment avoir encore cette grinta 23 ans, jour pour jour, après son premier GP? Valentino Rossi a sa propre philosophie: «Pendant de nombreuses, j’ai gagné énormément de courses et de titres. Puis, arrive obligatoirement un moment où des pilotes plus jeunes et meilleurs débarquent. A ce moment-là, c’est simple: soit tu décides de rester à la maison, soit tu fais les efforts nécessaires pour continuer de te battre devant. C’est ce que je fais.»

LÜTHI: «JE N’ARRIVAIS PAS À FREINER MA MOTO»

Sorry guys.

Apart from the crash in the race it was a great weekend. Still a long way to go in 2019. Learn, understand and get better! Let’s take the positive out of it and move on. Next #Austin ???????? @intactgp pic.twitter.com/ZkryrV33b8 — Tom Lüthi (@ThomasLUTHI) 31 mars 2019

On l’a senti fort depuis le début du week-end, voilà qu’il est le grand perdant du GP d’Argentine Moto2, marqué par une démonstration d’intelligence tactique de Lorenzo Baldassari, vainqueur de Lüthi au Qatar. La course de Tom s’est terminée au sixième tour et jusque-là, elle n’avait pas été facile. Un très bon départ (3e dans les premières enfilades), mais bientôt les premiers problèmes: «Je n’arrivais pas à freiner ma moto. J’ai d’abord eu un contact avec Alex Marquez, puis avec Iker Lecuona, avant ce choc avec la roue arrière de la KTM de Brad Binder.»

Une affaire de quelques centimètres... qui coûte cher: «Si j’avais pu me retrouver devant, je n’aurais pas connu de problèmes, j’aurais pu soigner mes lignes, comme j’aime le faire. Mais là, en bagarre, il y a quelque chose que nous n’avons pas maîtrisé. Nous avons encore appris beaucoup de choses ce week-end. Bien sûr que ce zéro nous fait du mal, mais rien n’est perdu», explique Lüthi. Qui va pouvoir s’offrir cette semaine une brève cure de décompression avec son autre passion sportive, le kitesurf, avant de rejoindre le Texas, Austin, pour le GP des Amériques.

RAFFIN: UN POINT ET UN GP DE PLUS!

Le Sud-Africain Steven Odendaal devant subir une seconde opération à son pied blessé, Jesko Raffin sera encore au guidon de la NTS dans deux semaines, au Texas. Il faut dire qu’en deux courses – 14e à Doha, 15e en Argentine -, le double champion d’Europe a parfaitement rempli son rôle de remplaçant: «Nous étions assez loin en qualifications, mais nous avons réussi de jolis progrès pour la course. Personnellement, j’ai eu de la peine à trouver mon rythme dans les premiers tours, il faisait plus chaud, l’humidité était plus élevée et il y avait moins de grip. Dès la mi-course, les choses se sont améliorées et dans l’ultime ronde, j’ai pu aller chercher ce fameux dernier point, en dépassant Bezzecchi. J’espère bien sûr poursuivre cette cueillette à Austin.»

«DOMI» SI PROCHE DE L’HISTOIRE...

Il était sur le point de l’écrire, cette page d’histoire: marquer les premiers points du retour de MV-Agusta en GP. Dominique Aegerter figurait dans les points dès la mi-course et il se battait pour la onzième place dans le dernier tour lorsque, à la fin de la ligne droite: «Il y a eu bousculade générale et j’en ai fait les frais; c’était une grosse bagarre et même si la course se termine sur cette déception, le week-end a été positif. Nous avons progressé et nous devons continuer de le faire», explique «Domi».

(nxp)