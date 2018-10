Le premier GP de Thaïlande de l’histoire a offert un spectacle exceptionnel dans les trois catégories. En MotoGP, en l’absence de Jorge Lorenzo (Ducati), blessé vendredi, tout le monde attendait le duel entre Marc Marquez (Honda) et Andrea Dovizioso (Ducati). On s’intéressait aussi beaucoup à la renaissance des Yamaha officielles de Valentino Rossi et Maverick Viñales.

La bagarre a été belle et totale. Marquez axant sa course sur celle de Dovizioso, il a immédiatement réagi quand le pilote Ducati a repris le commandement à Rossi, pour terminer au duel, dans deux derniers tours d’enfer. Rossi? Il a encore tout tenté dans l’ultime virage face à son équipier Viñales, pour échouer au pied du podium.

Thomas Lüthi 20e

Que dire de la course de Tom Lüthi, 20e? Le Suisse a perdu le contact en tout début de course, avant de rouler régulièrement sur un rythme qui, si tout s’était passé normalement au début, valait la quinzième ou seizième place.

«J’ai commis une erreur au premier tour, en voulant attaquer Torres et Siméon au virage No 3, et je me suis retrouvé dans l’herbe; puis, quand Nakagami est tombé, j’ai dû effectuer une manœuvre pour éviter sa moto. Dommage, car ensuite, le rythme n’était pas mauvais. J’ai encore beaucoup appris, mais j’aimerais bien, avant que l’épisode MotoGP ne se termine, profiter de toutes ces leçons», explique Tom.

Moto2: Dominique Aegerter 16e

En Moto2, l’Italien «Peco» Bagnaia (Kalex) a envoyé un sacré signal à son antagoniste pour le titre, le Portugais Miguel Oliveira (KTM). Bagnaia a pris le commandement à la mi-course, avant d’augmenter encore son rythme. Les KTM étaient k.-o. et c’est Luca Marini, le demi-frère de Rossi et équipier de Bagnaia, qui a réussi, dans le dernier tour, à arracher la deuxième place. Conséquence: 28 points d’avance pour Bagnaia, il en reste 100 en jeu.

Dominique Aegerter termine à la 16e place, après avoir tout donné: «C’est chaque fois la même chose, on régresse entre la première séance d’essais libres du vendredi et la course du dimanche. Nous avons en plus connu un souci technique, dont je ne préfère pas parler», grimace le Bernois. Dont l’avenir n’est toujours pas connu.

Moto3: course absolument folle

En Moto3, la course a été absolument folle, sur ce circuit où chaque tentative de fuite était condamnée immédiatement. Leader du championnat, l’Espagnol Jorge Martin, qui souffre depuis quelques jours d’une inflammation musculaire dans sa main gauche – «J’étais incapable de plier mes doigts, samedi matin» - est le grand bénéficiaire de ce GP de Thaïlande.

Son principal adversaire pour le titre, l’Italien Marco Bezzecchi (il avait signé la pole position et fait toute la course dans le peloton de tête) a été bousculé dans le dernier virage par son compatriote Enea Bastianini. Triplé italien avec Di Giannantonio, Dalla Porta et Foggia; au championnat, Martin, quatrième de la course, voit son avance passer à 26 points (une victoire en rapporte 25). (nxp)